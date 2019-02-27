【壁球世錦賽】3連敗塞爾梅 妮科16強憾別

（芝加哥27日訊）8屆賽事冠軍、大馬壁球皇后妮科大衛不敵法國第5種子塞爾梅，生涯最後一次世界壁球錦標賽之旅以16強的成績落幕。

列13號種子的妮科在先勝一局的情況下，以11比9、4比11、4比11、5比11慘遭逆轉，吞下與法國人對戰3連敗，緣慳8強。這也是妮科繼2017年香港公開賽8強以及去年紐約冠軍錦標賽8強後，再次敗給同一對手。在雙的交手紀錄保持著16勝3負的優勢。

“第一局的勝利對我至關重要，不過，塞爾梅在接下來的比賽找到了自己的優勢，與塞爾梅之間的競爭向來激烈，她打得很出色。”妮科出局後，大馬隊隨之結束征程。

美英馬女將輸完

35歲的妮科在一周前官方宣佈在職業壁球協會2018/2019賽季於6月結束後退役，本屆世錦賽也是她最後一次參賽。自2001年首次征戰世錦賽以來，妮科先後在2005年、2006年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年以及2014年8次奪冠，締造了世錦賽史無前例的紀錄。

“我曾多次輸給了妮科，不管我多麼地努力，她總能捲土重來。她是所有運動員的榜樣，很榮幸能在她生涯最後一次世錦賽和她交手。”生涯第6次挺進世錦賽8強的塞爾梅說。

塞爾梅接下來將碰紐西蘭第4種子裘莉金。後者是以1比7、11比9、15比13艱難淘汰香港的陳浩鈴。

女單16強結束後，東道主美國、大馬以及英國宣告輸完。美國第11號種子索菲以12比10、3比11、11比4、8比11、7比11敗給埃及次號种子瑟畢妮；英格蘭6號種子簡佩莉則以0比3敗給威爾士的伊万斯。

男子下半區8強出爐，埃及次號种子法拉克在內戰中以3比0打敗瑪詹，將與紐西蘭7號種子科爾爭4強；德國第3種子羅斯尼爾則將迎來印度第11號種子索拉夫。