羅里剎車器失靈釀禍 5車連環撞4人傷





（亞庇25日訊）10噸羅里下山失控引發恐怖連環撞，並波及路人，造成至少4人受傷！

據州消拯局提供的消息指出，這起車禍於今日近傍晚6時在武吉巴登敦法公園外的下坡路發生，共有5輛車涉及，至少有3輛車嚴重損毀。

受重傷者是1名女性路人和休旅車男司機，肇禍羅里內2名男子也受傷，但是傷勢不嚴重。

州消拯局接到投報後，立刻趕到現場為傷者施救，過後將傷者送往醫院救治。

另外，據現場消息指出，肇禍羅里是從慈音寺方向往敦法公園方向駕駛，途中剎車器失靈，與反方向的四驅車迎面相撞後，無法停下來的羅裏轉向右邊撞壞親善醫院的鐵絲網籬笆，並把一棵大樹撞倒後翻覆。

此外，巨大沖力導致四驅車撞向前方（下山）的黑色休旅車，引發連環撞。一名事發時正在跑步的女子被該輛休旅車撞成重傷。該休旅車因前後被撞，毀不成形，司機重傷。

至於另一輛涉及的休旅車及轎車的女司機及四驅車的男司機則無恙。

羅裏司機被夾在座位上，由趕來救援消拯隊員合力救出，而前座的乘客則是自行爬出車外。

事發地點靠近親善醫院，醫生和護理人員聞訊後第一時間投入救治傷者的工作，救護車也迅速趕到運送傷者。

由於是放工時段，車禍導致現場和周邊地區路段的交通嚴重堵塞。至截稿為止，警方仍沒有公布車禍詳情。