財長：交通疏導費替代 收購4大道“三贏”

（布城26日訊）財政部長林冠英說，為了收購雪隆區4條高速大道，政府估計需要6個月時間來完成所需的法律、管理與財務要求事宜。

他也證實，一旦成功收購這4條大道，政府將會以“交通疏導費”（congestion charge）模式取代現有收費站的過路費。

他於今日在財政部召開的記者會上說，收購4條大道以及向大道使用者收取交通疏導費，將可以達致“三贏”局面。

需6個月完成收購

“其一是，政府將因為無需因為凍結過路費漲價而賠償大道公司，因此可以省下53億令吉。”

“其二是，在非繁忙時段駕車的大道使用者，一年將可以省下1億8000萬令吉；而擁堵費的盈餘可以用在提升與維護公共交通系統，則是其三。”

政府將收購的4條大道是白蒲大道（LDP）、西部疏散大道（SPRINT）、沙亞南大道（KESAS）以及精明隧道（Smart tunnel）。

上週六，首相辦公室宣布，交通疏導費是在一天6個小時的交通繁忙時段所收取的費用，而晚上11時至清晨5時則不需過路費。

針對擁堵費的收取，林冠英指出，這個新模式有助於疏緩交通擁擠的問題，因為駕車人士可以選擇比較不塞車的時間出門。

“至於在塞車高峰時段的駕車人士，則可以享有比較不塞車的交通路況。”

“根據估計，駕車人士將在推行擁堵費後，一年可以省下1億8000萬令吉的費用，這也可以增加他們的家庭可支配收入。”

林冠英說，收取交通疏導費也足以用來償還因為收購大道而增加的債務，以及用在大道營運與維修費，財政部將無需再額外撥款。

他表示，收購大道及以交通疏導費取代過路費也可以為政府省下53億令吉的資金，因為無需為了凍結過路費漲價而賠償大道公司。”

他說，首相敦馬哈迪上週六宣布政府開始與4條大道的大股東金務大有限公司談判收購大道事宜，由於這4條大道的過路費占城市過路費的48%（不包括南北大道），顯示政府認真貫徹競選宣言並踏出第一步。