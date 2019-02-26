熱浪來襲雪隆 36度全國最熱

（吉隆坡26日訊）巴生河流域及八打靈縣地區的溫度今日因熱浪來襲而高達攝氏36度，溫度之高冠全國。

氣象局的最新預測顯示，半島共有10個受影響地區的熱浪於今日下午3時處於第一級“小心戒備”（Berjaga-jaga）的水平，即溫度介於攝氏35至36度。

除了八打靈縣，吉隆坡甲洞區也同樣被列入“小心戒備”水平。

氣象局熱線發言人說，有關溫度是氣象局根據各地區浮動氣溫的預測，最高為攝氏36度，不可能到37度。

他說，如今侵襲半島及東馬多個地區的熱浪，主要是因為東北季候風即將於3月杪結束，而這通常會造成雨量減少而天氣乾旱，除了砂拉越西部，但這屬於正常現象。

氣象局在官方臉書發布的10個“小心戒備”地區包括玻璃市朱濱、吉打古邦巴素、哥打士打及錫縣、北霹靂、江沙、近打、柔佛東甲、巴生河流域的八打靈縣及甲洞。

根據預測，八打靈縣及甲洞未來一周的溫度最高可達攝氏36度。

全國半島各州未來一周（27/2至4/3）溫度預測（攝氏）

州屬／地區 溫度預測（攝氏）氣候狀況

吉隆坡直轄區：24至36度天晴

登嘉樓：23至31度內陸地區有雨

吉打：23至36度天晴

檳城：25至35度天晴，沿岸多雲

霹靂：23至34度多雲

吉蘭丹：23至34度一些地區有雨

彭亨：23至34度一些地區有雨

雪蘭莪：23至35度天晴，內陸區有雨

布城直轄區：23至35度天晴

森美蘭：23至34度天晴

馬六甲：23至35度天晴

柔佛：23至34度天晴

沙巴22至34度天晴

納閩直轄區24至32度天晴

砂拉越23至33度內陸地區有閃電雨