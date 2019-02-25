神像置放祈禱室外 失常漢被捕

（巴生25日訊） 日前在班達馬蘭英達花園祈禱室內，先後兩次放置拿督公神像及興都神像的嫌犯，已被警方逮捕。

巴生南區警方在一項行動中成功逮撼這名疑是精神失常的37歲巫裔男子。警方也在其尿檢報告中，發現他對冰毒呈陽性反應。

經警方初步調查，發現嫌犯是在國外學習錯誤的宗教知識，加上精神失常，才會偷將拿督公神像及興都神像置放在祈禱室外的這個動作。

巴生南區警區主任三蘇阿瑪助理警監今日新聞發佈會上說，嫌犯是於昨午6時15分在距離事發祈禱室約200公尺的一間住家內被逮捕。

他說，嫌犯在錄供時承認自己是先後在垃圾堆及鄰近住家偷取一個拿督公神像及2個興都神像後，再2次放置在該祈禱室範圍內。

“他也說自己在夢境中看見有類似神像出現在祈禱室內，因此認為自己必須做出同樣的舉動。”

警方已延扣嫌犯助查這起案件。

三蘇阿瑪說，警方是援引刑事法典第295（褻瀆膜拜地點及蓄意侮辱宗教）及379條文（偷竊）調查此案。

這起案件是於上週三及週六下午發生在巴生港口班達瑪英達花園一祈禱室外。有人發現一個拿督公神像及兩個興都神像被放置在祈禱室大門前的欄桿及圍牆上，而引發熱議，內長丹斯里慕尤丁也對這種挑戰宗教和諧的行為不表認同，並指示全國警察總長丹斯里弗茲徹查此。