上任後首度出訪 韓國瑜攜妻來馬







（台灣·高雄24日訊）高雄市長韓國瑜今天率市府人員及農會人員搭機前往馬來西亞，行銷高雄農漁產品，市長夫人李佳芬也隨行，這是韓國瑜上任後首度出訪。

韓國瑜今天上午7時許抵達桃園機場。他說，這趟馬來西亞，新加坡行程主要有幾個方面向，第一是城市的交流，第二是尋找農產品，漁產品通路及爭取訂單，第三是與當地華僑，企業家情感互動，第四是向國外介紹嶄新的，朝氣蓬勃的高雄，這些都是此行最主要的目的。

媒體詢問夫人李佳芬是否因為擔心他的身體才會一起同行？韓國瑜坦言因自己最近身體不太好，妻子會擔心，因此自掏腰包隨行。

此次出訪行程直到上機前仍未曝光將會面的企業或官員，韓國瑜說，有些當地政府部門官員身分，要低調保密，尊重對方，但低調一樣能達到交流目的，且減少彼此困擾。

韓國瑜強調，此次馬來西亞，新加坡之行有一個很重要的訊號，高雄的未來，真的是張開雙臂，迎向所有國家，城市和地區，希望此行能夠順利達成這幾項目標。

韓國瑜此行率副議長陸淑美，市議員陳麗娜及黃紹庭，朱信強，陳玫娟，並率領農業，新聞，經發局，觀光局及農漁會代表，首站抵達吉隆坡，除與當地食品商會簽署合作意向，並與大馬通路商簽訂採購合約，預計第二天下午轉往新加坡拓銷，先後與兩家超市進行交流，簽約，也排定參訪物流商行，以了解當地相關產業。預計28日晚間返抵國門。

高雄市政府表示，高雄物產豐富，農產優質精致，一直深受海內外市場及消費大眾喜愛，「人進來，貨出去，發大財」，是韓國瑜就任高雄市長的首要目標，今年陸續有國內外業者嚮應韓市長貨暢其流的理念，促成不少農產訂單，從1月統計至今蔬果外銷總量為672公噸，多批農產品已成功銷往福建平潭，泉州，廈門等地。

高雄市政府表示，為了擴大在馬星兩國的銷售市場，韓國瑜親自率團出訪簽訂農產長期協議，洽談海外訂單，以確保當地業者採購一定數量的農產品，目前暫定先與馬來西亞通路商簽4年合作協議，接著與新加坡2家大型超市，分別簽訂為期4年的採購合約，盼與業者建立長期合作，並持續輔導高雄高品質蔬果穩定供應當地超市。