擁堵费取代4大道現有收费機制











（吉隆坡23日讯）希盟政府在去年的競選宣言中承諾，將接管大道收費站特許經營權，並根據有關協議分階段廢除大道收費站。

首階段，将涉及4条大道的收费，並引进“擁堵費’（Congestion Charge）作为替代方案。

涉及的4条大道包括白蒲大道（LDP）、西部疏散大道（SPRINT）、莎亞南大道（KESAS）和精明隧道（SMART），在这收费制下，即每天‘高峰期’的6個小時中，大道使用者都必須支付與現在一樣的過路費。 至於在晚上11時至凌晨5時的“非高峰期”則完全免費。

首相辦公室宣佈，政府已經向金務大（GAMUDA）成功收購旗下大道特許經營權展開談判。

文告表示，作為政府減少大道使用者生活成本的第一個階段，政府已和握有大部分股份的金務大公司展開談判，以收購大道特許經營權。

“收購成功後，政府計劃取消現有的大道收費機制。而作為代替方案，將引入‘擁堵費’。”

此外，大道使用者還能在平常時段，在現有的收費基礎上享有30%折扣。”

文告也表示，“擁堵費”收益將用以支付大道的運營成本和維護費用，及償還貸款；而超額的收費將轉入公共交通基金，用於提高全國公共交通的質量。

該提案的其他細節，將由財政部在適當時候公佈。