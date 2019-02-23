失業漢刀捅姐姐 ​母痛心報警捉人

（文冬23日訊）一名失業在家的華裔男子不知何故拿起小刀猛刺姐姐，導致姐姐受重傷。年邁的母親悲傷之際，大義滅親報警捉小兒子。

這宗事件在今日上午9時許，發生在彭亨文冬金馬蘇新邨一間板屋，傷者的母親吳瑞蘭（ 82歲）痛心的說，傷者樊雪梅（59歲，已婚）是她的二女兒，涉案的小兒子56歲，單身。

“我的二女兒向來孝順，今天上午特地從吉隆坡回鄉，以便到安樂花園療養院探望不良於行的父親。她還打算煮金瓜糊，沒想到竟被弟弟襲擊致重傷。他們都是我的兒女，我真的很傷心。”

她表示，事發時，她與同住未婚的大女兒，還有二女兒及小兒子都在廚房，她準備煲湯時，看到兒子拿起菜刀，於是問他要做什麼，兒子回稱要砍樹，接著就放下菜刀，豈料一轉過身就拿起桌上的小刀。

廚房備菜突發難

“我的大女兒當時使用小刀切玉黍蜀來煲湯，結果小兒取過小刀猛刺坐在一旁講手機的二女兒，她根本來不及反應，血流如註。”

她與大女兒對眼前突如其來的狀況感到震驚，立即走前把小兒緊緊抱著，一邊高喊救命，叫二女兒趕快逃命。

她說，二女兒過後跑到對面鄰居家，整件衣服都沾滿血。二女兒哀求鄰居載她前往文冬醫院治療。

她表示，大女兒一直在醫院陪伴二女兒，由於傷勢嚴重將轉送淡馬魯醫院，同時通知二女兒的丈夫趕回來。(LSL)

擬駕車出外自殺被阻

涉案的華裔男子刺傷姐姐後，準備駕車出外自殺，幸被母親和鄰居阻止。

吳瑞蘭說，事發後，兒子一直高喊要拿錢出去自殺，後來她要求一位剛好上門的朋友撥電報警，警方人員很快抵達家門，將兒子雙手上銬帶回警局調查。

“我的小兒子之前是在吉隆坡工作，失業幾個月後返回家鄉居住。他平時都很正常，新年時也與姐姐們有聊天，沒發生磨擦。”

她說，樊雪梅去年見弟弟時常穿長褲，擔心弟弟會很熱，特地買了兩件短褲給他，可是他卻不高興。(LSL)

母想不透兒為何發難

年邁老媽媽說，她想不透為何小兒子會拿刀攻擊人，不知是不是患了憂鬱癥，或與女兒有積怨。

吳瑞蘭與丈夫育有4名兒女，丈夫年老雙腳沒力不良於行，入住療養院已有8個月，每月費用1300令吉，都是由樊雪梅和另一小女兒承擔。

“我的丈夫等了許久都不見女兒到來探望，致電家里得知此事件後也感到難以置信，一直吩咐我不要太過傷心，好好照顧自己。”

她指出，她也理不了這麼多，兒子就交由警方處理，最重要是祈求女兒平安無事。

樊雪梅與丈夫膝下猶虛，是家庭主婦，經常回鄉探望雙親，萬萬沒想到遭弟弟刺害。(LSL)