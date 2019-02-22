賽夫丁：若RON95達頂價 政府將重啟燃油補貼機制

（檳城22日訊）針對最新一週的燃油價上漲，國內貿易及消費人事務部長的賽夫丁說，該價格是根據目前國際原油價格進行調整，若RON95汽油價格上漲至每公升2令吉20仙，政府就會重新啟動燃油補貼機制。

他透露，這次國際原油上漲，導致最新一周燃油零售價也跟著上漲。

但他向人民派定心丸說，一旦油價零售價達2令吉20仙頂價，政府就會恢複汽油津貼制

成立補選電話聯繫中心

賽夫丁也是公正黨總秘書，他今午移交援助金給峇央峇魯甘榜爪哇火災的6個受災家庭後受詢時說，為了能在士毛月州席補選中取得勝利，希盟已經改變“遊戲規則”，並成立了30人的補選電話聯繫中心（call centre），以便對逾1萬8000選民進行催票！

他說，這項工作是由公正黨負責，該黨有這方面的經驗，深信在投票前夕會聯繫完所有逾1萬8000名各族選民。

賽夫丁說，該黨已經掌握了選區內所有選民冊與電話聯繫名單。

“這個電話聯繫中心會依據選民冊逐個聯繫，以爭取他們的支持。”

他說，除了電話聯繫策略，希盟也會繼續在補選期間主辦政治講座及沿戶訪問，爭取選民的支持。

被問及伊黨主席哈迪阿旺指公正黨與行動黨沒有在補選中積極助選一事，他說，儘管士毛月補選掀起四角戰，不過真正的對手則是希盟與國陣的對決，並不是伊斯蘭黨，伊黨不應該對此戰役發表談話。

“我們不知道伊黨主席講的是真話還是假話，昨晚我與公正黨、行動黨、誠信黨一起為土團黨助選，若指我們沒有投入助選，這是不負責任的指責。”