校方臨時下令延辦 納吉活動轉移咖啡座

（吉隆坡22日訊）疑不堪受到校方的壓力，萬宜國民大學學生會原訂今午主辦一場與前首相拿督斯里納吉的“與我的老板輕松聊天”（Sembang Santai Bossku），被校方臨時下令延後主辦，但學生會堅持不放棄，把活動地點移到校園外的一家咖啡座舉行。

國大學生理事會副會長莫哈末依札發表文告指出，活動地點改在萬宜新鎮的Cartel咖啡座舉行，時間也提前了一個小時，即下午2時30分。

莫哈末依札也在學生會臉書貼文指這項活動很早就獲得校方批準，但不知何故最終臨時有變卦。學生會對校方的決定感到失望和遺憾。

“這不是好消息，因為很多學生都想跟我國第6任首相納吉會面，準備聆聽對方分享時事課題以及跟時下大學生相關的議題。”

他說，國大的這項論壇提供了學生討論時事課題的機會，如聯邦教育貸款和財務管理。

另一方面，根據《馬來西亞前鋒報》報道，國大校長莫哈末漢迪表示，校方被告知這項活動展延，但主辦方卻 沒有通知大學校方。

他強調，該活動只是展延並不是取消。.

根據網媒《Malaysia Gazette》的視頻，莫哈末漢迪也透露，作出這項決定的單位是學生事務處，跟國大其他管理單位無關。

較早時，也是巫統北根區國會議員的納吉在個人臉書貼文調侃，相信他經常嘲笑教育部長馬智禮的關係，導致他可能要出席這場“聊天活動”時，會到受到某方的禁止。

納吉表示，他已準備好接受馬智禮邀請反對黨議員進入國立大學分享他們的想法。

“或許馬智禮因為被我嘲笑他太多次受了傷，直到他被迫收回他自己的話。”

他還挖苦說：“事實上我準備裝黑鞋到會場，以顯示我支持教育部長。”