《砂報告》：巫統匯款入賬戶 充伊黨大選按櫃金

（八打靈再也21日訊）《砂拉越報告》指出，巫統一名黨員匯款至伊黨的賬戶，而伊黨用這些錢作為大選時候選人的按櫃金。

《砂拉越報告》在2016年8月揭露伊斯蘭黨高層收取前任首相拿督斯裏納吉9000萬令吉政治獻金。

該黨主席拿督斯裏哈迪阿旺於2017年4月越洋到倫敦訴訟，要求法庭就該篇報道發出禁令及賠償；今年哈迪則決定庭外和解，並於2月1日在倫敦高庭取得同意令。

該網站今日貼文指出，雖然哈迪去年4月在訴狀中否認與巫統勾結，但是該網站在提呈的證據指巫統黨員三蘇（他為時任巫統總財政拿督斯裏莫哈末沙烈工作）在3月21日拿了一袋250萬令吉進入伊斯蘭銀行，匯款至伊黨賬戶。

該網站也展示其答辯書的截圖則指出，三蘇把150萬令吉匯入伊黨發展基金的賬戶。

該網站指出，這筆款項清楚被記錄了，不容巫統或三蘇否認，相信這也是當時的巫統領袖納吉所指示。

“哈迪回應網上的相關文件時，承認伊黨收取這筆錢，但是否認來自巫統，他在陳詞中也說完全不清楚這筆錢來自何處。”

該網站指出，目前已經確認伊黨用那筆錢支付數名伊黨候選人的大選按櫃金，同一天巫統又再匯入100萬令吉。

哈迪也在其宣誓文件中說，大選中候選人按櫃金來自黨員的捐款，盡管這是一次匯入的大筆款項。