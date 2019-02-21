內藏逾400仿真槍支及零件 商場店鋪成軍火庫











（亞庇21日訊）商場一間店鋪和倉庫竟是“小型軍火庫”，內藏著超過400件仿真長短槍及槍支零件。

警方是在一項行動中，破獲亞庇加拉文星商場內一間店鋪和倉庫變成“小型軍火庫”，警方也逮捕一名26歲本地華籍男店員被捕協助調查。

亞庇警方在展開行動前，曾在該間位於一樓，疑似售賣仿真槍械及零件的店鋪前觀察長達15分鐘，亦曾跟隨店內一名店員到二樓的倉庫，在確認藏有大批仿真槍械後，才展開行動。

亞庇警區主任哈比比助理總監今日披露，該支由刑事調查組及牌照組警員組成的隊伍，是在昨午3時30分正式展開突擊檢查行動。

捕顧店男子助查

哈比比指出，警員們先在該間店鋪搜集和充公一批仿真槍械和零件，再到二樓倉庫進行第二輪的搜查充公行動。

“經過點算後，共充公151支仿真長短槍，以及283件仿真槍械零件，我們也逮捕了一名相信是顧店的26歲本地華裔男子協助調查。”

哈比比今日在發表的文告中披露，目前警方將援引1960年軍火法令第36（1）條文（非法擁有仿真槍械）調查此案，也會調查該批仿真槍械的來源。在該條文下一旦罪成，可被判坐牢最多一年、罰款最高5000令吉，或兩者兼施。

哈比比也提醒民眾民眾勿收藏、擁有或售賣任何仿真槍械，以免觸犯相關法令，同時也呼籲民眾，若發現任何違法行為或有可疑者在公共場所攜帶或售賣槍械，應立即通知警方。

各種仿真槍械應有盡有

在警方搜獲的大批仿真槍械中，從手槍至長槍，子彈及“槍械”配件等應有盡有，猶如小型軍火庫，令人乍舌。

這些相信是中國制造的仿真槍械，從沙漠之鷹、施泰爾AUG突擊步槍、AKM-47突擊步槍、M249輕機槍、M4卡賓槍，以及P90沖鋒槍等都有，數量驚人。

據了解，這些仿真槍械所使用的“子彈”，盡管是塑膠制成，但須先放入水中泡發，待泡發到一定程度後才能使用。

部分仿真槍械如沖鋒槍和突擊步槍甚至設有電動馬達，可作為加速子彈射出速度的用途，一旦該泡發的塑膠子彈射中人體，輕則淤青，重則出現創口，若射中眼睛等柔軟要害，甚至會失明。