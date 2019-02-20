最大手繪豬年花燈 東禪寺連2年列大馬紀錄







（雪蘭莪．仁嘉隆20日訊）馬來西亞佛光山東禪寺一連20天的平安燈會暨花藝展終於昨天元宵節圓燈，燈會圓滿前捎來一個好消息：今年的“諸事吉祥”三好主題燈，被列入馬來西亞紀錄大全，獲得“全國最大手繪豬年花燈”的殊榮。

這也是東禪寺燈會主題燈連續兩年被列入馬來西亞紀錄大全，而去年的主題燈則被認證

為“全國最高旋轉忠義犬花燈”。

馬來西亞紀錄大全首席營運員黃楓偉於昨天在東禪寺燈會作出上述宣布，並把馬來西亞紀錄大全的證書，頒發給總住持覺誠法師、制燈團隊以及主題燈的彩繪年輕畫家──顏知信。

東禪寺今年的“諸事吉祥”主題燈，是由年僅22歲的佛光女青年顏知信，在3只可愛的巨型豬造型燈籠上，一筆一畫地繪上色彩繽紛的牡丹花和梅花，在蝴蝶、蜜蜂的點綴飛舞中，讓豬造型的燈飾，展現出濃厚的中華傳統文化美麗的色彩，也讓燈籠散發出濃濃的春天氣息。

展現濃厚中華傳統文化色彩

顏知信目前尚在澳洲求學，她是趁學校假期回到仁嘉隆新村過年時，到東禪寺協助燈會的籌備工作。她以兩個月的時間，每天在炎熱的太陽底下曝曬8個小時，一心一意承擔起主題燈彩繪的工作；每天捲起衣袖，拿起畫筆在主題燈上彩繪出美麗的花卉，讓獲得馬來西亞紀錄大全的主題燈，成為今年燈會最圓滿的句號。

跟往年一樣，融合美學、歡樂、燈光錶演和音效的主題燈區，是每一位賞燈者必來打卡的地方。

今年是己亥猪年，佛光山开山星云大师为今年写下了“诸事吉祥”的一笔字春联，代表著圆满、如意。因此今年的主题灯也以“诸事吉祥”为主题，在高高耸立的富贵树下，有3只福相又可爱的小猪，随著音乐360度旋转，向每一位到来东禅寺的大众欢喜问好，让大众都有愉悦的好心情。

這3豬造型燈籠高4.7米、寬3.1米、厚直徑1.2米，每天在10米高的架台上歡迎賞燈大眾。

3只小猪代表著三好，象征精进努力和团结。主题灯要强调的是：唯有提起正念行三好，才能带来财富和希望；唯有努力和团结，才能创造金钱和有分享及布施的能力。

环绕著主题灯之下的，是代表十二生肖的圆型灯，每个LED灯柱上都有星云大师在过去 12年来，以生肖为一笔字春联的祝福语，而猪年，则代表十二生肖一轮周期的圆满。

在授證禮上，黃楓偉表示，佛光山東禪寺通過這個燈會發揚中華文化，令人讚嘆。馬來西亞紀錄大全特此授證，以資肯定。

覺誠法師表示，這次燈會或許不是最好，但明年會做得更好。

顏知信則感謝爸媽，感謝東禪寺，也承諾會繼續努力。