【香奈兒老佛爺去世】名人政客成毒舌犧牲品 愛貓或繼承8億遺產





卡爾拉格斐以“毒舌”聞名，除了尖刻批評他認為“不時髦”的模特兒，一些名人、政客也成為其“毒舌”下犧牲品。

卡爾拉格斐在1999年炒掉他最親密的女性朋友、前Chanel女模Ines de la Fressange（法國一代超模），因為她未問准他，便同意讓法國政府以自己為原型，製作瑪麗安娜（法蘭西共和國的國家象徵）的雕像。老佛爺覺得瑪麗安娜是平庸迂腐的象徵。

法國前總統奧朗德則曾被老佛爺批評為“傻瓜”。英國威廉王子的妻子、王妃凱特的妹妹皮帕也不能倖免。老佛爺接受英國《太陽報》訪問時說，他不喜歡皮帕的臉容，並建議“她應該只露背”。此外，他也曾向媒體稱，英國女歌手愛黛兒“有點過胖”，惹起爭議。

另一個惹爭議的例子，發生在去年美國奧斯卡頒獎典禮前，身為Chanel創意總監的老佛爺，突然向著名女星梅莉史翠普發炮，指她不肯穿Chanel品牌出席頒獎禮，因為另外有品牌付錢讓她穿，意味Chanel也得出錢。老佛爺還暗指她雖是個有才華演員，但卻“很廉價”。他事後要為此尖酸言詞向梅姨道歉。

愛貓或繼承8億遺產

卡爾拉格斐遺下1.5億英鎊（約8億令吉）身家，外界對於其遺產分配十分好奇，有傳他的愛貓“小甜心”（Choupette）將繼承其財產，成為“世上最富有的貓”。

7歲的“小甜心”是一隻緬甸貓，擁有順滑的白色長毛和一雙藍眼睛，原本屬於卡爾拉格斐的好友賈比科尼。賈比科尼在2011年聖誕節往外地度假，於是把貓咪暫託在卡爾拉格斐家中。沒想到一見傾心，當賈比科尼返國欲接回貓咪時，卡爾拉格斐表示對牠已產生情愫，無法將牠歸還原主。

曾想和貓咪結婚

卡爾拉格斐說過，“小甜心”是他的靈魂伴侶，如果法律許可，他甚至會和牠結婚。

如今老佛爺去世，不少網友都擔心“小甜心”的將來，不知道牠將由誰人照顧。消息稱，“小甜心”或會繼承主人的龐大財產。事實上，卡爾拉格斐去年受訪亦稱，除了他的教子克勒尼希和數名最親近的人之外，他會把財產留給“小甜心”。