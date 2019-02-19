好吃好玩好精彩 檳城熱鬧慶元宵

（檳城19日訊）檳城慶典之璀璨元宵節在檳城舊關仔角熱烈歡慶。

檳州首席部長曹觀友帶領一眾嘉賓率先拋柑，為慶典掀開序幕。這是檳州政府闊別多年後再舉辦的元宵節拋柑節目。

曹觀友致詞時說，元宵節是新春慶典的句點，州政府每年都會配合元宵節舉辦文化活動如燃放煙花和拋柑等。

他希望各社團可透過新春慶典同歡共樂，拉近人與人之間的關係，同時也可與州政府有個合作的平台。

他說，雖然馬來西亞有各種民族，但無阻我國打造一個和諧社會的決心。

“希望作為檳州旅遊品牌之一的元宵節，可以促進各族和諧。”

檳州旅遊發展、藝術、文化與遺產委員會主席楊順興希望，通過檳城慶典系列活動讓所有檳城人體驗與學習檳城的文化與傳統，為檳城而感到自豪，一同成為檳州的旅遊大使。

“檳城人口將近170萬，我相信憑藉口耳相傳的力量，檳城的名聲能傳遍世界各角落。”

男女拋柑覓良緣

參與盛會的goXUAN電台DJ曾耀祖和劉秀薇、新傳媒電視演員羅美儀和許瑞奇也在現場帶領觀眾玩遊戲。此外，大會也安排了多個道地美食攤位、文化藝術攤位、自拍亭、街頭表演藝術及寶光幸運池等，讓檳城的元宵之夜熱鬧無比。

不少年輕男女也齊聚舊關仔角，在年柑上寫下創意的聯絡方式與祝福語後拋向海中，祈求覓得良緣。

大會今年也特別安排了與往年不同的音樂煙花匯演，炫彩奪目的煙花秀給大家帶來非凡的體驗。

出席者包括中國駐檳總領事魯世巍、檳州行政議員孫意志、峇都蘭樟區州議員王耶宗及光大區州議員鄭來興等。