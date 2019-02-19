打造舒適生活 元首吁保護自然寶藏

（吉隆坡19日訊）國家元首蘇丹阿都拉指出，在我國現代化與快速發展的進程中，所有馬來西亞人都必須負起保護自然寶藏的責任。

陛下今日在2019年聯邦直轄區日冊封儀式上指出，這方面的任務不僅是要由政府攬下，普羅大眾也必須擁有保護環境的態度。

“目前，由於人類自身的態度與弱點，對環境造成了各種污染與破壞，我們經常忘記，環境是舒適生活的基本組成部分。

“有鑒於此，我呼籲社會的每一階層，不分階級或種族及宗教，以團結一致保護環境。”

出席者包括元首後東姑阿茲莎阿米娜，以及首相敦馬哈迪和夫人敦茜蒂哈斯瑪。

元首指出，由19世紀開埠而成的一個錫米邨落，吉隆坡如今已成為大城市和一國之都，布城是國家的現代化行政中心，以及納閩則是國際岸外金融中心。

“我很慶幸看到政府持續通過穩健的經濟成長策略，發展聯邦直轄區所投入的努力，以及捍衛直轄區人民的命運。”

吁各種族和宗教團結

另外，陛下指出，各種族和宗教的團結，必須成為我國社會的生活基礎。

他希望人民團結一致以及避免爭執，並互相尊重與互相幫助。

“如果你們不團結一致的跟著船長的指示，試問一艘船怎麼航行？如果持續下去，久而久之，船就會被浪擊沉。這也是一個國家的社會生活寫照，團結是一個國家成功、繁榮及和諧的鑰匙。”