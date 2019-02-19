派報員疑遭撞後逃不治 家屬盼目擊者告知案發經過

（大山腳19日訊）“請目擊者聯絡我們！”

一名報紙代理於大年初六（10日）早上，相信是派送完報紙後要返家時，疑遭撞後逃，在醫院救治數日後，於元宵節前夕（18日）去世。家人希望目擊意外發生過程的民眾聯絡他們或警方，以讓他們了解案發經過。

死者為姚源興（51歲），來自柔府風景園。他是報紙代理兼派送報紙，平時是派送柔府及武吉敏惹一帶的報紙。

其女兒姚欣慧 （28歲）今早在喪府受訪時說，父親每天清晨都會出外派送報紙，事發當天（10日）也不例外，一般上，父親是早上7時就會回到家，然而，當天7時20分了還不見父親蹤影。

她說，母親周瑞晶（51歲）深感不對勁，於是叫弟弟姚嘉恆（19歲）起身前往尋找父親，豈料弟弟卻在峇冬丁宜路（靠近柔府路）大路旁發現了父親的摩多，整輛摩多損壞不堪。

“弟弟發現了父親的摩多後，馬上告知家人，母親就到警局查問，但無所獲，後來在大山腳醫院找到父親，然而父親傷重在急救室內搶救了。”

當時院方告知家人，源興已經陷入昏迷狀態，雙腳折斷及腦部有積血。間中，他被送到詩布朗再也醫院進行腳部手術。

“父親在手術麻醉藥退後有清醒一下，我們問他（父親）的名字時，他有回答，弟弟問他是什麼東西撞他，他回答是被車撞，一說完，他就沒有反應了。”

期間，源興都是在沉睡的狀況，偶爾有睜開眼睛。2月17日，家人發現他的肚子腫脹，呼吸也不順，於是告知醫生進行檢查。

2月18日，為源興抹身的醫護人員發現他的肚子有點狀況，呼吸也困難，並告知醫生，經過醫生急救後，他於當天下午3時許不治。

姚欣慧說，由於父親有透露是被車撞，所以家人要了解案發過程。此外，家人也在父親的摩多旁發現一個豐田汽車標誌，所以懷疑意外涉及其他交通工具。

她說，家人至今也不清楚是誰通知救護車將父親送入醫院。警局方面，也沒有人前往報案。警方昨天有到來向家人了解情況。

女：事發地點距離住家5分鐘路程

姚欣慧說，父親發生意外的地點距離住家的路程只有約5分鐘，但父親卻回不了家....

談起父親的生前一切，欣慧泣不成聲，還一直說：“他（父親）最疼我了....”。

她說，跟據醫院的報告，父親是死於細菌感染。

源興發生意外後，其手機和頭盔不翼而飛，但是錢包有在。其兒女也通過臉書尋找目擊者。

派報工作受影響

姚源興是2016年才開始從事代理報紙工作，其妻子周瑞晶也是派報員，女兒欣慧和兒子嘉恆則兼職派報工作。

周瑞晶說，源興出事後，派報的工作受影響，來不及派出去的報紙還堆放在住家。

“源興有聘請一名70多歲的員工幫忙，這名員工是獨居老人，源興聘請他是要給他有工作過活，所以接下來我們還是會繼續源興生前的工作。”

源興的靈柩停放在住家5天，家人擇定22日（星期五）舉殯。

警：摩多失控翻覆

另外，威中警區主任聶羅斯助理總監發文告指出，根據警方初步調查，姚源興是2月10日早上7時25分，駕駛摩多在武吉丁雅路失控翻覆，受傷被送進醫院治療，並於2月18日不治。

他說，警方援引1987年陸路交通法令第41（1）條文（危險駕駛導致他人死亡）展開調查。