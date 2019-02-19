陸兆福：愛心洗腎中心已查封 複辦須經法律程序

（布城18日訊）交通部長兼芙蓉區國會議員陸兆福說，由於愛心洗腎中心已經被查封，

還得通過法庭程序及總檢察署的定奪才能夠複辦。

“愛心洗腎中心能否複辦，衛生部還在等待總檢察署的決定。”

他於今日在就愛心洗腎中心被查封事件，特地到衛生部與衛生部長洽談，並要求盡速解決問題。

他透露，衛生部長拿督斯里祖基菲里也於今日接見愛心洗腎中心的代表和律師，以及Intelek Ceria有限公司的代表，並對此事表示關註。

他表示，祖基菲里基於洗腎中心已經被查封，必須經過法庭程序，因此不能對複辦給予任何承諾。

“案件必須帶上法庭，等法庭有了判決之後才能作出定奪。”

陸兆福說，他在會議結束後，要求Interlek Ceria公司的代表，在問題獲得解決前，不要停止全國13間分院的服務，以免引發更大的問題，增加受影嚮的病人。”

他指出，Interlek Ceria公司幾天前發出要停止全國分院服務的通知，為避免牽連更多病人，加上政府醫院已無法負荷更多的病人，所以絕對不能停止服務。

他說，原有的二百多名病人已被暫時被安排到政府及私人醫院繼續洗腎，當局會盡快進行妥善的安排。

另外，愛心洗腎中心暨愛心專科醫院理事會代表律師黃觥發說，Intelek Ceria公司已原則上同意為全國13間分院的病人繼續提供洗腎服務，而服務到何時，就交由公司決定，而公司也會著手處理複辦事宜。

愛心洗腎中心暨愛心專科醫院理事會主席拿汀蔡禮嬪說，在兩名部長的介入與協助下，愛心洗腎中心有希望得以恢複營運，只是必須經過一些程序的處理才能定案。

“各方於今日會議後都了解問題的癥結，院方很感謝交長的協助及聆聽洗腎中心院方和病人的困境。”

她說，愛心洗腎中心的營運也有助於減輕政府的負擔，並承諾會根據程序跟進複辦事宜。

她表示，洗腎中心員工至今都未被解僱，院方也已發了1月的薪水，並會與Intelek Ceria公司商討尋求解決方案。

“專科醫生也都簽署新的合約，願意為洗腎中心繼續服務，不會面對問題。”

森華堂主席陳永明說，中華大會堂將會從旁協助洗腎中心解決問題，雖然問題複雜，但欣慰交長在接到通知後，快速安排與衛長會談。

顧問劉志文說，在交長和衛長的努力下，協調會更加順暢，複辦有曙光。