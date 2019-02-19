海珠嶼大伯公請火 測出上中平

（檳城18日訊）一年一度的本頭公巷寶福社大伯公請火儀式於正月十四晚在丹絨道光海珠嶼大伯公廟舉行，預測己亥豬年檳城乃至全國的經濟運程為“上、中、平”，顯示經濟走勢最旺是在首四個月，中季中等，下季則平平。

第一道火焰於午夜12時燃起，預測檳城上季（農曆正月至四月）經濟表現一片大好；第二道火焰於午夜12時03分燃起，預測檳城中季（農曆五至八月）經濟表現中等；第三道火焰則在午夜12時05分燃起，預測檳城下季（農曆九至十二月）經濟表現放緩。

寶福社理事會主席拿督林俊錂在儀式後對記者說，請火儀式在晚上11時46分開始，第一道火勢大而有力，第二道火勢則沿著第一道火的力道，第三道火勢則平平。

“去年雖然也是上中平，但這一次的火勢更為有力及高大，整體來說今年運勢不會太艱難，而且火勢也比去年燃得早。”

已有百年歷史的這項請火儀式向來都沒有固定時間，請火吉時是以海珠嶼岸外一粒礁石為依據，當潮水淹過該礁石，儀式就可正式開始。每當廟裡火焰燃起，現場就傳出“興啊！”、“旺啊！”及“發啊！”的歡呼聲。

當晚也吸引了不少善信及國內外遊客，現場香火鼎盛，人頭攢動，熱鬧非凡。

出席者尚有寶福社副主席拿督陳來福、義務總務林輝貴。