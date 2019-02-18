伊黨傳希盟對敦馬失信心 安華：背叛？謊言！

（沙亞南18日訊）公正黨主席拿督斯里安華認為，伊斯蘭黨總秘書拿督達基尤丁昨日聲稱，首相敦馬哈迪在會面中告訴伊黨，希盟執政聯盟中有兩個成員黨似乎對馬哈迪的領導失去信心和意圖背叛，完全是伊黨為了轉移被執法當局調查，獲得巫統匯款9000萬令吉事件曝光後的伎倆。

他強調，希盟陣營不曾討論過，關於達基尤丁聲稱有兩個成員黨對馬哈迪領導失去信心一事，這純粹是伊黨為了轉移人民對該黨被調查，獲得前朝巫統匯入來自一馬發展公司（1MDB）資金的9000萬令吉事件的焦點。

他痛斥伊黨為了自保，可以把謊言合理化。對於達基尤丁聲稱，若希盟內出現背叛馬哈迪的情形，伊黨將力挺馬哈迪，安華揶揄道，基於伊黨領袖此前表明，若為了黨而撒謊是可被接受的行為，他不清楚伊黨或達基尤丁力挺馬哈迪的說詞，究竟是實話還是謊話。

伊黨中委兼丹州萬捷區國會議員，也是伊黨已故精神領袖拿督聶阿茲兒子，因卷入承認伊黨收受巫統9000萬令吉匯款的“錄音門”事件越演越烈。他較後在臉書貼文辯解，黨主席哈迪阿旺要他為了黨的利益，在大選前全力否認此事，而他也很高興本身的否認，在大選中救了伊黨。

伊黨立場捉摸不定

也是波德申區國會議員的安華，今日受邀在雪蘭莪大學（Unisel）沙亞南分校發表主題為《處於新馬來西亞的綜合教育朝向》演講後，受記者追問伊黨在雪州士毛月區州議席補選中，不挺巫統的協議出現羅生門版本時指出，就算伊黨簽署了協議書，但他還是捉摸不到伊黨的真正立場。

“他（伊黨）說過，如果撒謊是為了黨的利益是能被允許的，所以我們不清楚其立場是撒謊或否。”

詢及會否針對此事尋求會見馬哈迪，他認為既然這不是一道課題，就沒有必要刻意見首相商討，而他也問過了希盟其他成員黨領袖，大家的看法也一致。

回應被邊緣化 安華專注國會事務

對於早前出爐的國家經濟行動理事會陣容，作為“候任首相”的安華卻不在名單中，形同“被邊緣化”，安華親自回應說道，他從中選國會議員的一開始便表明態度，無意願擔任任何政府公職，只會專注在國會事務，而這也是他和馬哈迪兩人之間的共識。

針對坊間流傳他將開除公正黨署理主席兼經濟事務部長拿督斯里阿茲敏和該黨副主席兼房地部長祖萊達，安華反問提問的記者笑稱，是否要他倆被開除出黨。

他鄭重表示，沒聽聞要開除兩人的說法，認定此乃政敵為了轉移焦點的伎倆。

他強調，領袖們和所有政黨需解決國家當前面對的經濟問題，除了要有一套清晰的政策，政府機制和希盟政黨更應全力輔助政府，所以他不會去理會這些傳言和揣測。

土團東渡應先商討

安華認為，基於希盟與沙巴民興黨向來保持良好關系，對於土團黨東渡沙巴一事，理應事前在希盟內部展開商討和獲得共識，而非直接東渡。