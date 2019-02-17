蔡添強：希盟明確立場 藍眼未挺制定反跳槽法令

（吉隆坡17日訊）公正黨副主席蔡添強說，公正黨從未支持制定反跳槽法令。

他今早出席雪州行政議員兼加影州議員許來賢在蕉賴皇冠城舉辦的加影區新春午宴時，針對土團黨招收6名前巫統議員入黨，而公正黨對反跳槽法令的立場時，如是表明。

他提到，我們應允許國會議員根據他們的良知，選擇他們要加入的政黨，如果選民不認同其議員跳槽，下屆大選可不投票給他們。該黨從不覺得這個國家需反跳槽法令。

他說，過去幾年來，許多國會議員因為對所屬政黨的政策感不滿而“換邊站”。

他強調，選民擁有決定權，如果選民不認同他們，可在下一個全國大選不投給這些人。

蔡添強解釋，希盟從一開始就清楚表明立場，巫統黨員不可直接跳槽到希盟，他們必須要辭職，表態已不是國陣及巫統黨員，希盟便可考慮是否要允許他們的加入。

他表示，任何人加入希盟，也不能是為了逃過他們在國陣時期涉及貪污濫權的官司。

議員有權決定派別

他強調，設下上述2個條件後，任何國會議員可選擇要往哪裏去，我想這符合聯邦憲法，這些國會議員也有權決定自己的政治派別。

針對土團黨東渡沙巴開疆擴土引起爭議，蔡添強則反問，沙巴屬於馬來西亞，何來東渡之說？任何希盟成員黨壯大都會有利於希盟。

他重申，馬來西亞只有一個，沒有所謂東渡不東渡。他也認為，媒體不應對土團黨到沙巴開設基地形容為“東渡”，因為這將對國家的政治局勢冠上負面印象及妨礙全國的團結。

他說，作為全民政黨的公正黨早已在沙巴開設區部及支部，土團黨如今只是在做同樣的事，公正黨不可能加以阻止。

“我們的協議是，民興黨會繼續領導沙巴，所有希盟成員有都會尊重民興黨作為沙巴州政府首領的地位。希盟也是個全民聯盟，所以不存在東渡的問題。”

希盟若5年內沒承認統考 許來賢不懂如何面對選民

雪州行政議員兼加影區州議員許來賢說，如果希盟執政的5年內沒承認統考，他本身不知道該如何去面對選民。

他在選區的新春團拜致詞時表示，希望選民能給希盟政府多些時間兌現大選承諾，並會繼續支持希盟。

他強調，需要兌現的諾言，都會一一實現，因為財務上的問題，我們希望能在二、三年之內兌現這些諾言，尤其是承認獨中統考文憑。我們須兌現這個諾言，如果沒有兌現的話，他本身要怎麼樣面對選民？

他在受訪時聲稱，他有信心希盟能在任期內承認統考，不必等一裏路，或當了61年政府都解決不了這個問題。

“這方面，馬華、民政是沒權力，也不應該批評我們，因為他們本身都做不到，他們必須閉嘴，而不是批評我們。”

“我們的承諾，我們會在這二、三年兌現，希望大家給我們一點時間，畢竟現在是（希盟執政）9個月，不是（國陣過去執政）61年。”

“我也希望各界不要責怪或頻頻施壓教育部長馬智禮及副部長張念群，畢竟兩人做決定之前，須根據希盟黨主席理事會會議的決定來行事。”

“只要希盟黨主席理事會有個決定，那這件事就能執行了。”