為岳父守土 艾曼上陣士毛月補選





（士毛月14日訊）土著團結黨總裁丹斯里慕尤丁宣布委派30歲的電氣工程師艾曼再納里上陣士毛月補選，為其岳父守土。

他說，艾曼是土團烏魯冷岳區部財政，目前正在沙亞南瑪拉工藝大學修讀電氣工程博士學位。

他今日在士毛月宣布候選人的儀式後，向記者說，艾曼是6名候選名單中的最佳人選，他被選為候選人並非單純因為是前議員峇迪亞的女婿之故。

不過，他希望這個身份能助艾曼贏取補選。

艾曼是一名工程師，育有一女，他本身是土生土長士毛月人，中小學教育都在士毛月完成，他於2006年在吉隆坡技術就讀，2008年在檳城就讀大學先修班，2012年在瑪拉工藝大學以一級文憑考取電氣工程學士學位。

慕尤丁說，土團黨已謹慎的審查候選人的背景，包括是否破產、涉及貪污和犯罪等，同時也審查了候選人的學歷背景。

他說， 首相昨日核準了候選人名單，艾曼不老不嫩，年齡恰恰好，而且也曾經協助其岳父處理選區事務。

慕尤丁指出，希盟也已評估了巫統和伊斯蘭黨聯手的勝算，根據土團所做的糢擬，多數票預料會減少1989票。

他指出，伊黨目前也面對收取來自一馬發展有限公司的9000萬資金的問題，引起人民質疑盡管以宗教為背景，卻未為宗教鬥爭，而伊黨雖知巫統所犯下的各種罪惡如朝聖基金局和聯邦土地發展局和一馬公司等課題，但還選擇合作，根本不符教義。

他也說，四角戰並不是問題，重要的是努力工作和展示承諾。

慕尤丁說，7名的巫統跳槽議員將會到士毛月助選，這是他們展示對黨忠誠的平台。

土團黨士毛月州議員峇迪亞1月10日因心臟病發逝世，提名日為2月16日，投票日為3月2日，這是509全國大選後的第6場補選，這也是雪州的第4場補選。