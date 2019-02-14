發死人財 老千設立群組 藉捐棺騙善款





（吉隆坡14日訊）一名熱愛做善事的女子揭露，她於今年1月加入一個專為貧困或無依無靠死者籌集棺材錢的微信群組，群組負責人聲稱需要籌集逾18萬令吉以購買53副棺材，她前後共協助籌獲5萬7000令吉並全數匯款給其中一名中間人，直到被網友點破後，才驚覺這是一個發死人財的老千騙局，以致她無顏面對其他熱心的捐款者。

不過，被指涉嫌詐欺的群組中間人卻矢口否認私吞錢財，並強調自己也是受害者。雙方因而於今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜陪同下，召開記者會當面進行對質。

事主張欣怡（27歲，自僱人士）指出，她從2017年開始積極做善事，經常會號召網友和身邊親朋好友一起捐款給社會上有需要幫助的人；今年1月24日，39歲的蔡慧麗（也稱Cindy）找上事主，表示需要尋求款項以幫助不幸人士購買棺材，並將她加入一個名為“愛心．捐棺．贊助．小組”的微信群組。

“那個微信群組共有11個人包括我，第一次Cindy說要購買9副棺材給7名本地人和2名外勞，總數是3萬2250令吉，我通過臉書發動籌款，成功籌獲1萬1500令吉，並於1月25日分兩次各別匯款到Cindy及她的丈夫的銀行戶頭。”

她指出，她在Cindy的引薦下認識群組的李姓負責人（Linda），Linda聲稱還需要一筆15萬4000令吉的款項購買44副棺材給外勞和馬來西亞人，同時還在群組附上關丹、霹靂及登嘉樓州警察總部發出的屍體待領（Pelepasan Mayat）文件，證明這些需要棺材的死者確有其人。

死亡證書假的

為此，熱心的事張欣怡再度在網上發動募款活動，於1月30日至2月1日之間分六次匯款總額4萬5500令吉的款項給Cindy和其丈夫戶頭。

張欣怡指出，基於謹慎，她要求Linda提供死者的死亡證書，並將這些證明放到網上公開給大家看，以便給所有捐款者一個明確的交代；然而她隨後在臉書知名“吹水站”發現有網友發帖指責她是老千，因為那些文件都是假的。

“我即刻拿著手上的死亡證書複印本到國民登記局查詢真偽，結果職員說這些都是假的。”

不過，Linda堅持已把籌款匯給棺材店，並附上收據及銀行匯款記錄，但張欣怡隨後追查及聯絡到該棺材店，棺材店老板表示從來沒有發出44副棺材的相關收據，而且棺材店的招牌開頭為“JB”，與負責人說的“TB”有所出入。

事主已於2月3日及12日分別在蕉賴9英里警局及武吉丁宜警局報案。

負責人退款 收據也是假的

張欣怡指出，她只是一心想要做善事，卻沒有想到會被人利用，如今更在網上被標簽為老千，遭到眾人施壓，讓她倍感無奈。

她說，所有的款項她都是匯給Cindy蔡慧麗且留有匯款記錄證明，前後總共5萬7000令吉，而她不認識且也從沒見過所謂的負責人Linda，一切都是Cindy從中穿針引線並保證可以信任Linda。

她表示，在東窗事發後，Linda仍強調自己沒有說謊，還主動提供匯款給棺材店的交易記錄，要求她放到網上，但依然遭網友踢爆有關收據的銀行賬戶是假的。

據了解，Linda曾於2月11日私下聯絡張欣怡，表示願意退還5萬令吉，但條件是不能報警及不可以召開記者會，同時也附上銀行收據作為證明。

“她說款項需要16日才能過賬，但我拿著收據去銀行求證，發現收據也是假的。”

張欣怡表示，由於Cindy蔡慧麗堅持自己是無辜的，主謀是Linda一人，因此他們另開設了一個群組，集結原有群組除Linda以外的10名受害者，準備於大年初五集體報案，但卻臨時出現變卦。

“其中一名組員聲稱已預約到張天賜、蕉賴區國會議員陳國偉、星洲日報和中國報記者於2月11日見證報案，同時還可以在張天賜辦公室進行直播，要求大家準時出席。”

但在約定日期的前一天，該名組員卻突然消失，也沒有再跟進最新的詳情，而張欣怡在查看後，發現該組員的微信戶口是假的，相信是有人故意拖延不要她去報案。

“還有其他的組員也聲稱他們是受害者，但都不願意站出來，由始至終只有我一個在聲討，我甚至懷疑這個群組里面的所有人都是虛構，聯合起來欺騙。”

她也提及，Cindy口口聲聲說籌募棺材錢的善舉是Linda開始發動，但從微信的群組記錄來看，Cindy才是那個創建群組的人。

Cindy喊冤稱沒欺騙

被指涉嫌欺騙張欣怡的Cindy蔡慧麗以蒙頭遮臉的姿態站出來喊冤，強調她的確把所有收到的錢都匯給了棺材店，並出示銀行記錄與收據作為證明。

但張欣怡卻在現場反駁指該銀行收據顯示的棺材店戶頭號碼是錯誤的，而且匯款記錄也不完整，只有3萬8000令吉，另外1萬9000令吉不翼而飛。

蔡慧麗表示，她僅負責張欣怡一人的款項，並強調本身的確已經完成匯款給棺材店。

至於為何銀行收據的受款人戶頭不正確，她一時也無法回答，僅表示自己沒有欺騙，也願意協助事主取回所有款項退回給捐款者。

她說，自己也是受害者，一直以來幫忙Linda四處籌款，從不懷疑，彼此的相處靠一個“信”字，對於Linda提供的文件資料也沒有去查證核實。

不過，詢及被騙了多少錢時，蔡慧麗卻無法說出確切數字。

“我於2、3年前有見過Linda一次，她為人不錯，但我不清楚她現在在哪里，也沒有她的照片。”

據悉，蔡慧麗也已於2月12日前往警局報案。

張天賜促查是否有人報假案

馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜促請警方援引《刑事法典》420條文（欺詐）展開調查，同時也要調查是否有人涉及報假案。

不僅如此，他說，這次事件也涉及有人以霹靂、關丹和登嘉樓警察總部名義的文件進行詐騙，就連國民登記局的死亡證書也有人造假，警方有必要厘清真相。

他表示，召開記者會的目的不是為了判定任何一方有罪，而是讓雙方在公平的平台上發言，但不等同事件就此告一段落，因為警方會展開調查工作。

“張欣怡今天以坦蕩開放的姿態出面發言，而蔡慧麗則選擇遮住自己的臉與頭部，但這都是她們的自由，我不能阻止。”

另外，張天賜透露，根據該投訴部記錄，蔡慧麗曾於2017年因拖欠大耳窿逾9000令吉的債務而向他尋求協助，他成功斡旋將欠債降至4000令吉，但最終蔡慧麗依舊沒有償還。

他提醒，公眾在網上進行捐款務必小心謹慎，以免落入圈套，倘若真的想要捐款做善事也應該要選擇正確及可信賴的管道，如通過報章媒體或有信譽的慈善機構。

出席記者會的還包括馬華法律顧問餘家福律師。