潘儉偉出示證書 力證林冠英擁會計師資格

（吉隆坡11日訊）財政部長林冠英政治秘書兼白沙羅國會議員潘儉偉今日出示林冠英獲得澳洲會計協會頒發的會員證書，證實林冠英擁有會計師資格。

潘儉偉在行動黨總部召開新聞發布會，回應馬華總會長拿督斯里魏家祥質疑林冠英的會計資格時指出，林冠英雖然在1984年才獲得澳洲莫納斯大學頒發的經濟學位，但林冠英實際上在1983年11月就已經完成課程。

“馬華選出一個博士還是白癡來出任黨主席？我為馬華黨員感到羞恥，他們票選的主席似乎黔驢窮技，只能從虛構的網站挑出課題來炒作一個不存在的問題，以獲得政治資本。”

潘儉偉批評，魏家祥可能是馬華史上最差勁的黨主席，因此不惜做出人身攻擊，撒謊，恐嚇，出售原則和人民的權利，以保持馬華的金錢政治文化。

潘儉偉解釋，澳洲的學術課程是在11月結束；因此，林冠英實際是在1983年杪就完成了其學位和會計師課程。

“林冠英在完成課程後的3個月，即1984年2月21日獲得澳洲會計協會頒發的會員認證文憑，並於1984年4月11日獲得經濟學位的文憑。”

潘儉偉反問，魏家祥身為一個博士，難道不清楚文憑是在完成課程後的半年，甚至一年後才取得嗎？

潘儉偉也對魏家祥質疑哪一個國家可以接受經濟系學士學位成為“合格專業的會計師“的聲明感到驚訝。

潘儉偉認為，魏家祥顯然不清楚每所大學在在命名各種學位都有自己的慣例。

“擁有經濟學位並不意味著林冠英沒有學習會計學（或者他不具備澳洲會計師協會的資格）；一些大學的會計課程更是以“商業學位”來命名。”

潘儉偉補充，牛津和劍橋大學授予本科生的證書，皆是以“學士學位”為統一命名；因此若按魏家祥所言，也意味著數十萬的牛津和劍橋所取得的文憑資格皆不受承認。

他也挑戰魏家祥不要靜靜，是否敢公開馬華從1MDB取得的1650萬令吉的去向。