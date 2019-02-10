裝修工入人揭發 雙排屋子有炸彈









(大山脚10日讯)大山脚一间空置的双层排屋，被装修工人揭发藏有炸弹、枪械及子弹。

威中警区主任聂罗斯助理总监证实，此案发生在华丽园一间双层排屋。在去年12月，警方在此屋内发现藏有大量毒品，而今午则是接获投报，屋内发现有枪械和子弹。熟料，警方搜证组也在现场起获一枚炸弹。

据附近邻居透露，今午3时许发现陆陆续续有很多警员出现在此双层排屋，并封锁现场，展开调查。

他说，这间双层排屋的屋主交给代理处理，长年都是出租给不同的租户，较早前是一户印尼籍夫妇及孩子居住，最近则是3名华裔男子，但，他们则因拖欠租金半年没缴，也不知何时搬走。

“很多人租过又搬走，最近一次是3个华裔男子，他们都是驾BMW名车，但是他们不曾跟左邻右舍打招呼，也没人认识他们，而且他们大多数是临晨3时左右才回来，在家也不怎么开灯的，一眼望去，家里总是昏暗的。”

他也说，去年年底屋主曾上门找人，因为他们拖欠半年屋租没缴，但不见有人，只是大门深锁。眼看屋外周围杂草丛生，屋主只好撬开大门进屋，才发现人去楼空，屋内还藏有大批毒品，屋主为此而报警。

据悉，屋主打算在农历新年过后再出租，因此找人前来清理杂物和除草，没想到装修工人在屋内发现有一把枪械和数颗子弹，甚至还有一枚炸弹。