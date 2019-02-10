下雨 打雷 刮強風 熱氣球嘉年華開幕缺陷美









（檳城10日訊）天空不作美，下雨、打雷加上強風，令第五屆熱氣球嘉年華首次出現熱氣球無法升空，絢麗的“光雕熱氣球”（Night Glow）環節秀也無法表演！

檳城環球旅遊機構首席執行員黃茁原接受媒體訪問時指出，在下雨、打雷與強風因素下，主辦單位以安全考量，昨晚在開幕禮上被逼取消“光雕熱氣球”秀，這是當局5屆以來，首次出現熱氣球秀無法登場的情況。

他說，去年也同樣是雨天，但在開幕禮前天氣突然睛，成功讓“夜光”熱氣球秀登場。

“由於昨晚的風勢很大，即使停放在草場上的熱氣球也會面對安全隱憂問題。”

AKA熱氣球有限公司首席執行員諾伊查蒂說，昨晚有120人購票準備乘坐熱汽球升空，但卻只有70%購票者成功升空，30%申請退款或乘坐隔天清晨或晚間的升空活動。昨天清晨已經有150人成功升空。

在昨晚的開幕禮上，主辦單位仍有進行熱氣球火焰配音樂及煙花匯演。

旅遊業扮重要角色

檳州首席部長曹觀友指出，旅遊業在檳城扮演舉足輕重角色，也是檳城經濟來源之一。

他說，去年檳城國際機場的國際乘客總數比上一年增加了15.21%。

“從2018年初以來，每個月到檳城的國際遊客量都出現兩位數增長，相較前年接近155萬人次，去年已加增加到178萬人次。”

他說，對於生態愛好者和喜歡冒險的人而言，全檳首個體驗豪華露營的旅遊地標已經正式開業。

他說，巖谷野營（Boulder Valley Glamping Site）適合那些想要在不犧牲現代舒適氛圍的情況下嘗試露營的客人。

“此地位於直落巴巷及浮羅山背生態旅遊區，讓大家在獨特的山谷景觀和熱帶地體驗豪華露營。”

打造體驗檳城2020

檳州旅遊發展，古跡及文藝委員會主席楊順興指出，他計劃明年把檳城打造為體驗檳城2020，保證屆時檳城將有更多精彩節目。

他說，該委員會最近剛推出PETACH官方標誌，這是四個領域的縮寫，也是加強檳城品牌的持續努力的一部分。

“PETACH也標誌著4R的新篇章和戰略，即重組、品牌重塑、再行銷和重新定位，並與檳城2030宏願攜手共進。”

“我們歡迎旅遊、藝術、文化和古跡業者參與提供反鐀與想法。”

他說，檳城熱氣球嘉年華已進入第五年，今年有來自本土國民氣球及來自西班牙、美國、韓國、斯洛伐克、比利時、越南和台灣的氣球。

較後，檳州元首敦阿都拉曼在曹觀友與楊順興的陪同下，為檳城第五屆熱氣球嘉年華會主持開幕典禮。