立志扮演完12生肖 美后變身豬八戒







（北海9日訊）56歲太太美后搖身一變，變成了豬八戒。

喜歡角色扮演的56歲太太美后陳曼莉立志要在有生之年內扮演完12生肖，今年她在由《光明日報》及《星洲日報》策劃主辦的第14屆《檳城迎春廟會》內的豬八戒。之前她也曾扮演吉祥物“雞小姐”及“財神狗”，受到民眾們的歡迎，紛紛與她合照及打卡。

目前她已扮演了三隻吉祥物，并希望在有生之年能完成這個願望。

陳曼莉接受《光明日報》記者訪問時說，她本身是威省甲拋峇底華人體育會的會員。她感謝該組織創辦人賴國平每年都給她機會，扮演12生肖的吉祥物。

她說，從小她就喜歡角色的扮演，曾拍攝浩洋健食品有限公司《把健康帶回家》的微電影及其他廣告，也曾參與選美，贏得5次太太美后美譽。

“我本身生肖是兔子，還有5年就是兔子年，希望那時的我仍有力氣帶上兔子頭套，再穿上兔子可愛的衣服，繼續的把歡樂及吉祥帶給每一個人。”

扮演吉祥物難度高

談到扮演12生肖的吉祥物，會辛苦嗎？她說，台上一分鐘，台下十年功，這句話形容的非常貼切。要戴上笨重的頭套及穿上厚厚的衣服確是非常辛苦及悶熱，還要跟著音樂或鑼鼓的節奏起舞，更要以柔美的舞姿呈現一些高難度動作，可是難上加難。

今年適逢己亥豬年，她指，豬八戒一直以來是人們喜愛的人物，但也有許多的缺點，如好色、饞嘴、自私及懶惰，但豬八戒也有優點，那就是有情有義，往往在最後的關頭都不會離開其師兄弟及師傅唐三藏，所以今年能在《檳城迎春廟會》扮演豬八戒，可謂是樂在其中。