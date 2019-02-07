抗癌半年仍不敵病魔 烹飪導師容在鈞病逝













（檳城7日訊）本地著名烹飪導師容在鈞於大年初三驚傳因癌症病逝，享年40歲。容在鈞的合作拍檔兼好友李團才忍淚指出，容在鈞堅強抗癌約半年，曾接受手術與化療，卻仍不敵病魔，令他深感悲痛。

今早驚傳容在鈞病危，僅靠藥效維持短促生命，最終下午3時30分在鷹閣醫院病逝。

李團才接受本報電訪時證實此事。他說，今早他再去探望容在鈞，跟對方說彼此還有很多事情還未完成。

說到此處，李團才在電話裡哽咽要記者不要再問，因為再說他就要流淚了。

他稍早前透露，容在鈞約半年前發現身體異狀，並積極接受治療。

上月首次化療

“他今年1月接受首次化療后，還向檳城佛教義學烹飪班告假半年，說半年后再回來指導學生。”

容在鈞去年11月，已逐點在個人臉書透露患病消息。他11月12日曾在臉書欣慰宣布自己開刀手術成功，數日後還去參加發林高峰園斗母宮的布施活動。當時他臉帶倦容，但仍非常落力指揮素食廚房，確保素食飯盒送到貧老手上。

熱心公益 頻義務教授廚藝

多才多藝、熱愛公益的容在鈞，生前頂著名廚光環，經常深入社區義務教導廚藝。

近年他在浩洋健康食品工業有限公司的支持下，常在慈善活動示範健康食品烹製過程，教導家庭主婦簡易的健康烹飪方式。他也經常在新春腳步靠近時，義務教導公眾烹飪年菜的秘訣。他的授課風格以輕鬆幽默為主，愛用美食說故事，因此大受師奶們歡迎。

容在鈞的慈善烹飪活動，通常是由李團才擔任策劃及主持人，在社區街坊與媒體心目中，兩人是此類活動的最佳拍檔。

容在鈞在佛教義學教導廚藝多年，也是馬來西亞雪隆姑蘇慎忠行餐飲業公會廚師培訓班西餐及烘培課程教授，桃李滿天下，學生來自各階層人士。

根據資料，容在鈞18歲那年就讀酒店管理課程后，就開始加入廚業，擅長烹煮西餐與烘培，也擅長烹飪素食、各類古早味美食及泰式美食。在廚業生涯中，他積極到全馬各地主持烹飪班、到國外推廣大馬美食、舉辦廚藝展示會，也是各烹飪比賽的常勝軍及評判。

容在鈞曾代表馬來西亞雪隆姑蘇慎忠行隊伍參與2011世界廚王爭霸賽，成功奪下職業團體組亞軍。

年末曾發文盼身體健康 設單親媽烹飪班成遺願

2018年的最後一天（12月31日），當時相信在積極抗癌的容在鈞，有感而發在臉書發表歲末願望，他除了希望身體健康，也希望2019年可為單親媽媽開設免費烹飪班：

“過完今天2018就要新的一年新的開始2019？願望就是想製造一個地方/免費烹飪班讓一些單親媽媽有個就業機會讓他們去發展使到他們的生活不會這樣幸苦（最大的願望還是我的身體要健健康康才會把以上的願望辦實現）只不過也要大家一起協助。”

隨著容在鈞不幸病逝，上述願望已成遺願，令人不勝唏噓。

去年12月份，身患癌症的容在鈞也許深感人生無常，數次在臉書貼文，呼吁朋友們珍惜短暫的人生。

九皇爺誕必茹素 對素食料理有心得

容在鈞生前接受媒體訪問時曾透露，生長於檳城的他，4歲開始跟隨父母在九皇爺誕期間吃素。

雖平時不是純素食者，但吃九皇齋的習慣維持至今，他從小到大也常到廟宇擔任義工，這讓容在鈞對素食烹飪頗有心得。他也是檳城佛教義學烘培烹飪班的老師，每週開班授課。

農曆新年前，容在鈞仍在臉書公佈他將參與的活動，例如1月18日晚在檳城Udini Square舉辦的“古早味福氣年菜示範會”，為麗澤三校籌募2萬令吉教育發展基金。



容在鈞靈堂設在白雲山廣東暨汀州殯儀館，2月11日上午10時舉殯。