1800盞大紅燈籠高掛 照亮喬治市古蹟區









（檳城3日訊）配合2019年己亥年檳城廟會在喬治市古蹟區掛上的1800盞大紅燈籠今晚正式亮起，而位於打銅仔街公園的新年裝置也同時亮燈，為古蹟區再添農曆新年喜慶氣氛。

檳州首席部長曹觀友今晚在打銅仔街公園舉行的亮燈儀式上說，今年廟會缺乏經費的新聞早前出街後，即獲得數家企業主動聯繫提供贊助，共同成就廟會，傳承並宣揚傳統民俗。

這些熱心企業是住美康有限公司（Zubicon Sdn Bhd）贊助5萬令吉、宏升集團（Ideal Property）及帝億置地（Titijaya Land）各贊助2萬令吉、和泰電子（Hotayi）及Elevma Elevators各贊助1萬令吉。

2019己亥年檳城廟會將於大年初五（2月9日），即來臨週六，下午4時至晚上11時在喬治市古蹟區登場。檳州各姓氏宗祠建委會是今年檳城廟會的主辦單位。

檳州各姓氏宗祠聯委會主席拿督葉謀通致詞時衷心感謝州政府、贊助商、義工、民眾等各造齊心成就這場廟會。他強調，少了任何一方的付出和配合，廟會這項檳城文化品牌活動就無法繼續舉行。

他說，今年廟會直接向宗聯委報名的義工突破800人，為歷屆最多。他指出，義工們犧牲了和家人裡摯愛的真會相處時光，為籌辦廟會默默付出，偶爾還受到委屈，他們的表現值得嘉許。

出席今晚亮燈儀式者還包括宗聯委執行顧問陳國才、宗聯委執行秘書郭素岑、2019年己亥年檳城廟會總策劃葉翰輝、副總策劃朱文強、檳州行政議員楊順興、光大區州議員鄭來興、彭加蘭哥打區州議員魏子森及住美康董事經理林明強。