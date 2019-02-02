納吉直播賀新年 抨希盟沒改善經濟

（八打靈再也2日訊）前首相拿督斯里納吉在臉書開直播，以華語說出“新年快樂”，向華裔人民賀年之餘，也批評希盟無法改善經濟，導致人民叫苦連天。

他說，讓他感到傷心的是，國陣政府以前所建立的一切如今毀於一旦，現在看到他的人民都紛紛向他訴苦說經濟不好，連歡慶農曆新年也深受影嚮。

他也促請非華裔在佳節期間拜訪華裔朋友，促進彼此之間的關系。

“無論是被遺棄還是被取代，‘一個馬來西亞’精神還是在我們心中。”

他也分享了在雜貨店、咖啡店、大道旁的休息站，聆聽許多人民心聲的經驗。

他說，服裝店、售賣日常用品的商家說經濟不景氣導致他們生意不好，賣新年糕餅的商家說生意額下滑50%，還有商家說無法支撐，只好結束營業。

“年輕人告訴我他們擔心工作不保、畢業生也說找工充滿挑戰、家庭支柱也向我訴苦，希盟政府承諾物價會下降、會協助他們，可是事實卻相反。”

他說，人民告訴他，銷售及服務稅（SST）推行後，生活費提高；新措施如電費和水費提高、B40和M40的中低收入群體所獲得的援助也減少了，讓生活負擔百上加斤。

“非常詭異的是，如今的政府反而叫人民‘犧牲’，以讓坐擁布城的人可以放輕松，因此人民不敢消費，也沒有能力消費。我非常難過，國陣政府所建立的一切，如今毀於一旦。”

“無論如何，家庭和健康都很重要，希望華裔人民幸福安康。非華裔人民可以在佳節期間拜訪，促進彼此關系。”