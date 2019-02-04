【諸事大吉新春特刊】春到人間草木知 四時之始 立春

今日立春。

立春，是二十四節氣中的第一個節氣，同時也是中國民間重要的傳統節日之一。所謂立春三候：一候東風解凍，二候蟄蟲始振，三候魚陟負冰。意思是：

1.東風解凍：東風送暖，大地開始解凍；

2.蟄蟲始振：最先感受到春天氣息的，是蟄伏在泥土裡的小蟲，此時牠們並未醒來，只是懶懶地伸伸手腳，依然酣睡着；

3.魚陟負冰：河裡的冰開始融化，魚開始到水面上游動，此時水面上還有沒完全融化的碎冰片，如同被魚負着一般浮在水面。

立春 = 春節？

立春之日迎春，在中國已有三千多年歷史。古時人們特別敬畏自然：漫長的寒冬讓人們束手無措，他們害怕春天不來，于是就有了對春神的祭祀，一定要把“春神”迎來。

古代，將“立春定為“春節”，預示春天從此開始，直到1913年才改春節為正月初一。所以，在古書里，但凡提及“春節”，指的都是二十四節氣的“立春”這一天。立春與正月初一的春節重合在同一天的年份，上一個是1992年，而下一個則要等到2038年。

還有，按照中國傳統來說，如果先春節、後立春，而恰巧有人出生在春節後、立春前，那麼他的屬相應該是前一年的生肖屬相！有趣吧？

今日要咬春玩立蛋

1.立春要咬春

國民間在立春當日有“咬春”的習俗。所謂“咬春”，即吃新鮮的蔬菜以預防疾病。

根據習俗，以前人們大多數吃蘿蔔，因蘿蔔價錢較便宜，而且冬天食用可進補。加上蘿蔔的最佳食用季節快將結束，人們都會吃蘿蔔。

現時仍有“咬春”的習俗，但已慢慢變成吃春捲或春餅等較新潮的食物，因春捲的餡有蘿蔔、韭菜、豆芽、菠菜及蔥等，但不少人會因應自己的喜好改變春捲內的餡料。

2.立春玩立蛋

立春當天，圓滾滾的雞蛋會“站起來”？每年立春，不少人會試驗一番。究竟為何立春時雞蛋可以豎立？有指在立春時地球的地心吸力最強，因此令雞蛋容易立起，但其實地球引力每一刻都有變化，立春令雞蛋易立起的說法沒有科學根據。

事實上，雞蛋殼表面有很多極細的凹凸面，小心地放在非平滑的表面，如洋灰地，絕對可令雞蛋站立。

另外，生雞蛋內有蛋黃及蛋白，經搖動後，蛋黃因較重會向下沉，因此蛋可以像不倒翁般站立起來。