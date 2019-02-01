張念群 ：料本月內處理好文件 中菁分校批准改為二校





（关丹1日讯）教育部副部长张念群新年前为关丹中菁华小捎来喜讯， 宣布正式批准中菁分校改为二校，预计文件会在本月内处理好，以便顺利发出中菁二校的“报生纸”（注册准证）。

她今天在關丹出席中菁華小乙亥年新春慶典時，如是宣布。

她說，教育部已經收到中菁分校申請為二校的申請書，目前只待該部處理好批準文件，包括發出註冊號碼予該所新學校，然後由州教育局委派新校長及副校長掌校。

她較後受記者詢問時說，華小“1換1”（搬遷）的概念是前朝政府的政策，華小只能在搬遷的形式存在，就如2017年時吉打州培才華小原先安排搬遷到關丹，最後搬至柔佛州。

“中菁分校於2013年開始運作，2017年2月由當時的教育部長批準獨立運作，可是當時的批文其實是以‘一換一’的概念存在，而吉打培才華小是在批準下搬遷到關丹來，但2018年時發生問題，才又改到柔佛去。”

她說，在2018年2月，教育部重新審核後發現了問題所在，因此希望該校校長重新提出申請，以讓該部處理中菁分校尋求行政獨立運作的準證申請。

“在新政府的教育立場下，我們不希望為了建新華小，而有需要關閉任何一所華小的情況發生。”

因此她說，這所中菁分校不是一“1換1”換來，而是全新的獨立的華小，意味著我國即將多一所華小。

“也是全馬第一所‘+1’華小。”

另一方面，提及國內目前不止華小，國小也正面對教師嚴缺的問題。

“截至今年1月，國小共缺4000名教師，而這個問題在短期內是無法解決的，因培訓教師一般需要5年的時間，以目前畢業生人數是不足以滿足需求。”

無論如何，她說，教育部將會聘請臨教，暫時填補空缺，並重新檢討問題，找出更多應對方法，以確保短缺的問題能獲得更理想的解決方案。

她也提到，廢除一年級至三年級的考試制度後，希望父母家長能在關註孩子的學術成績以外，更關心他們在身心等各方面的發展，給予他們在成長期更需要的關懷。

“我們不希望孩子們從一年級開始就被標簽被‘第一名學生’或‘成績很差的學生’，教育是不該與他人比較的，家長應該更註重孩子的健康成長。”

她希望在校方採取多元評估後，能夠獲得家長認同與支持，為校園打造成更好的學習環境。

其他出席者尚有關丹國會議員傅芝雅沙烈、文冬國會議員黃德、美律州議員李政賢、德倫敦州議員沈春祥、士滿慕州議員李健聰、彭亨董聯會主席林錦志、校長古詩敏等等。