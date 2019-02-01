財長：稅收局信函僅針對逃稅者 “誠實報稅不用怕”

（檳城1日訊）內陸稅收局近期在全國發出830萬封有關自願申報稅務計劃的電郵及信函，讓人擔心稅收局將召開嚴厲追稅行動，財政部長林冠英今日強調，有關電郵及信函只針對逃稅者，而若收到該信函者已誠實報稅，就不必害怕，也無需理會該信。

林冠英指出，稅收局之前是不論拖欠稅務與否，都一併給所有納稅人發出自願申報稅務計劃的電郵及信函，信函上並沒註明納稅人名字，而且信函中的語氣也似乎強硬了些，引起不滿聲音。他已指示稅收局糾正做法，已較尊重的語氣重發信函給相關人士。

他強調，財政部已指示稅收局不能再以過往般出動持械執法人員，半夜上門追稅的強硬手法追稅，而是要改用更友善的方法。

他指出，我國政府如今與其他國家已有資料共享機制，可掌握國人存放在國外的資金，因此希望人民誠實報稅。

4月前申報罰款額10%

他說，在自願申報稅務計劃下，即起至3月31日前申報者的罰款額為拖欠稅務的10%；4月1日至6月30日申辦的罰款額則是拖欠稅金15%；之後的罰款額則可高達拖欠稅金的300%。

林冠英是於今早與檳州中華總商會預告新春大團拜記者會時，發表上述談話。

由財政部長林冠英及檳州中華總商會聯辦的己亥年新春大團拜將在大年初一，2月5日，上午10時至12時，在sPICE Convention Center舉行。籌委會主席拿督斯里祝友成歡迎各族民眾及各界人士同歡共慶，共襄盛舉。

出今早記者會者尚有檳州中華總商會永久名譽會長丹斯里陳國平、會長拿督斯里方炎華等董事。

實行SST 通膨率1%

林冠英指出，希盟政府於去年上台後，隨即取消GST，並以SST取代，我國去年全年的通貨膨脹率只有1%，是最近9年的最低水平；反觀，在前年，即實行GST期間，通貨膨脹率卻高達3.7%。

他強調，新政府已SST取代了GST，並不代表物價就不會上漲，只不過從上述的通貨膨脹率數據來看，改用SST之後，確實能更有效地控制物價上漲，物價上漲問題沒有GST時代般嚴重。

他承認，SST稅制及物價監管機制還有可以改善的部份。財政部將與以拿督斯斯里賽夫丁為首的貿消部繼續緊密合作監管物價，減低人民的生活開銷負擔。

中美貿易戰影響大馬通膨率

被詢及預測今年的通膨率將處在什麼水平，林冠英回應說，他相信國內因素變得更好，但國際因素還存在許多不確定性，若中美貿易戰持續，我國通膨率達大2.0%；而若中美貿易戰獲得緩解，通膨率料為1.6%。

林冠英也說，今年首次生活援助金已在1月28日陸續發放，全國受惠人數約為400萬人，每人獲發300令吉，多少可協助人民。