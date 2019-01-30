沙地贈布值8200萬 納吉擬博物館展出







（八打靈再也30日訊）前首相拿督斯里納吉指出，已故沙地阿拉伯國王阿都拉曾經贈送不少禮物給他，包括覆蓋聖城麥加大清真寺大門的Kiswah布。他目前與數個單位討論，計劃近期內在畫廊或我國的博物館展示這份無價之寶。

他在臉書貼文說，他第一次與阿都拉會面是在2009年7月，當時他剛剛就任首相，他們一直保持良好的關係，直至後者於2015年駕崩。

“2010年1月，陛下也賜予我沙地阿拉伯一等有功勛章，我國沒有任何首相曾經獲得這項榮譽。”

他指出，每當前往拜會或通過高官到訪我國時，國外或者國內的王室成員經常贈送貴重物品包括首飾給他及其家人。

“每當我的家人歡慶佳節或特別的節日時，例如生日、孫子出世、訂婚或結婚，他們都會贈送禮物，這些禮物直接被送到我的辦公室或者官邸，並沒有對外公佈。”

“阿都拉陛下也於2010年私人饋贈一匹在2009年覆蓋聖殿一整年的Kiswah布給我。”

他說，眾所周知，每年都製作一匹的Kiswah布，需要使用670公斤的蠶絲絲線（Benang Sutera）和150公斤的金色和銀色線。

“陛下贈送給我的部分很大幅，重達170公斤。這是最貴重、最有意義的部分，這部分稱為‘Multazam’，有許多金銀線裝飾，用來覆蓋聖殿的大門。”

他說，對他而言，這批布可說是無價之寶，其本身的價值至少2000萬美元（約8200萬令吉）。

“我曾經在官邸展出，但沒有通知本地媒體收到這份贈禮，因為陛下擔心公開這件事會在其他伊斯蘭國家帶來影響。”

他說，我國每年都有固定的朝聖名額，陛下多給我國2萬個額外的朝聖名額（每年1萬個），這件事他也沒有對外公佈。

他指出，一馬發展有限公司（1MDB）通過這2萬個額外的朝聖名額，贊助穆斯林前往朝聖。