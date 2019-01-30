上台宣誓考好UPSR 學生家長喊壓力大









（檳城30日訊）正當教育部倡議“快樂學習”，並廢除1至3年級學校考試為教育方向時，檳州有多間華小在新學年的首月要求6年級學生及家長簽署自我承諾書（Aku Janji)，以在UPSR考試考取自己設下的成績目標，而讓家長及學生備感考試壓力。

這些學生家長認為，校方要求應考生上台承諾在UPSR考試中要考獲好成績的作法，已讓孩子小學時光變得太沉重，有違快樂學習原則。

一名家長向光明日報申訴，她孩子就讀的檳城某華小，在上週校方讓全體6年級學生簽署自我承諾書，更要學生在學校活動上，老師和家長面前舉起右手，宣讀“誓詞”，而家長也受邀出席“見証”孩子宣誓，讓她為年紀還小的孩子就得為考試承受那麼大壓力感到心疼。

家長斥違快樂學習

“校方讓孩子簽署的自我承諾書中，除了要求孩子填寫自己為各科目定下成績目標，還有一欄是要孩子寫出若達成目標，想要得到的獎勵。”

她發現有學生寫下了蘋果手機之類的奢侈品，似乎在灌輸孩子為了換取物質享受而唸書。

針對校方的做法，經記者深入了解後發現，不只在檳州的一些華小，全國各州各源流中、小學，包括國小及國中，過去幾年都有主辦這類活動。

據悉，一些學校不僅要求學生宣誓，就連家長也得簽署承諾書，並與孩子一樣在學校舉辦的特別儀式上，舉起右手宣讀誓言，承諾會配合校方，好好督促孩子的學習情況，為孩子加油打氣，一起面對考試，達成孩子所設下的學習目標。

但由於這做法引起爭議和部份家長非議，不少學校已停止這種形式。

校方稱改善學習心態

有關學校受訪時回應，舉手宣誓的動作只是當天活動的其中一部份，氣氛也沒有所形容般的嚴肅和沉重，反倒是很輕鬆。活動目的是要加強校方、家長和學生的溝通，啟發並激勵學生，改善學習心態。

校方指出，讓學生為UPSR成績目標自我承諾，是目標擬定日（Hari Penetapan Target）的其中一項部份；而目標設定日則是教育部數年前規定各校每年須辦的6項家長與社區參與（Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti，PIBK）活動之一。

校方說，儘管教育部已不再規定各校必須舉辦目標擬定日，但由於校方認為這項活動有效改善學生學習心態及效果，一些學校因此繼續舉辦這項年度活動。

該校指出，校方並沒有規定學生一定要宣誓考取全A，而是讓學生依據本身的學習狀況和信心，為自己定下目標，寫在自我承諾書上；學生之後將在本身家長和班主任見證下念出承諾。

不會追究學生

校方說，讓學生對UPSR各科目成績做目標擬定及自我承諾，目的是讓學生了解自己的強項和弱點，學習如何為自己設下目標，並了解責任，自我鞭策。

校方強調，校方不會因為學生把目標定的太高或太低，而質疑或責怪學生，校方之後也不會拿著這份自我承諾書追究學生。

校方還說，從學生在自我承諾書中寫下的成績目標，可窺探學生的心理狀態，是否過於壓力或太鬆懈，校方和家長就可以配合為學生做適當的心理建設或調整，提高自信心。

校方指出，讓學生在求學時代為自己的學業擬定目標，也有助學生學習如何為人生中定下更大的目標，引導學生做人生規劃，過程中也能培養學生的責任感。

至於要求學生自由表達若達成目標想得到的獎勵，校方則希望學生能從中獲得動力。

校方和家長也能從中了解學生的想法，若發現所寫過於物質，則會做機會教育。校方也說，不少家長對此活動表示歡迎。

據記者向其他教育界人士了解，目標擬定日確實是教育部數幾年規定各校辦，但並沒指定要以舉手宣誓形式進行，形式都是各校自行決定。

教部稱無意干預

針對UPSR自我承諾及舉手宣誓一事，教育部通過書面回复光明日報記者詢問說，上述活動屬於校方本身為使學生專注和激勵應考而辦，此活動不在教育部政策裡，該部也沒有發出相關指示或規定，該部目前無意干預或禁止此做法。

該書面回复並沒明確指出，上述活動是否有違快樂學習概念。

教育部指出，快樂學習概念包含在教育部長馬智禮所宣布，涵蓋“愛、快樂與互相尊重”三大核心價值及12項倡議，促請各方成就此事。

回复也提到，教育部自2017年對評估學生在6年小學教育中的學習成果，不再只聚焦UPSR考試成績，而是改用的更全面及有意義的小學評估報告（PPSR）。

PPSR涵蓋學生的天賦與態度、在校的各科目掌握能力、健康狀況、課堂外的運動活躍程度。教育部也已宣布今年起廢除小學1至3年級的考試。

家總：教育模式走舊路

大馬華文教育家長總會（家總）主席黃華生認為，校方要學生為考試成績目標舉手宣誓，是“走舊路”的教育模式，但也不能全歸咎校方，因為校方很多時候是面對來自董事部、部份家長及社會的壓力，才會選擇以這種方式，激勵學生應考鬥志。

他認為，舉手宣誓的動作確實有點過火。

但他認同校方舉辦激勵學生及與家長溝通的活動，這有助強化校方和家長配合，以及家長對孩子在校學習狀況的了解，但活動方向必須正確，不能應只專注考試成績，而是整體學習心態和人格塑造。