蘋果FaceTime現漏洞 致電者可竊聽偷看





（三藩市30日訊）美國蘋果公司的視像通訊程式FaceTime被揭發有嚴重保安漏洞，在某特定情況下，致電者在對方未接聽時，已能透過對方設備收聽到周遭的聲音；若接聽者按下手機電源鍵，更會把視像畫面傳送給致電者。蘋果公司承認軟件設計有漏洞，無法短期內解決，承諾會在本周內推出修補程式。

未接通亦傳送聲音畫面

科技網站9to5Mac最先公布這個漏洞。當用戶撥打FaceTime，在對方未接聽之前，在群聊加人的位置把自己（撥號者）加進去，這樣即使原本的接聽方未有回應，群聊都會馬上開始。撥話方可以聽到收音，但接聽方的手機看起來仍是顯示FaceTime正在來電的鎖機畫面。而接聽方不會發現已被竊聽、竊看。

蘋果暫停群聊功能

該網站以iPhone X及XR作測試均發現問題，相信使用iOS 12.1或此後版本作業系統的其他蘋果智能裝置均受影響。多款iPhone、iPad、iPod Touch及裝有鏡頭的Mac電腦可使用FaceTime，而目前iOS最新版本是12.1.3。

FaceTime在2010年推出，蘋果去年夏季加入群聊功能，但在iOS 12早期測試版本中移除，至10月底正式推出，支援最多32人一同對話。

蘋果承認程式有漏洞，本周將會推出修復程式，目前已暫停群聊功能。至於在修復程式推出前，用戶可在設定頁面選擇停用FaceTime，保障私隱。