敦馬推介藍圖嚴捉貪 10年貪了1.8兆

（布城29日訊）馬來西亞因為貪污問題而於2005年至2014年期間蒙受1.8兆令吉的損失。

報告指出，國際透明組織於2017年展開的調查顯示，警察是公務員中最貪污的；其次是地方政府（48%）、公共領域（45%）和國會議員/政治人物（41%）。法官和宗教司也是涉貪的一分子，分別占33%及31%。

此外，根據一項2016年向1009人展開的調查，發現有23%的馬來西亞人承認行賄。

另外，反貪污報告指出，民眾於2013年至2018年期間向反貪污委員會投訴的個案，10項投訴中，涉及公共領域的便占了6項，最多投訴是政府的采購問題占42.8%；其次是執法（23.9%）及執照和準證（8.6%）。其他投訴是稅收（8.1%）、行政（13.4%）、商業與工業（1.2%）、法律與司法事務（0.9%）、國防與保安（0.1%）、服務（0.5%）以及投資（0.4%）。

依斯邁：涉決策採購 公務員貪污高風險群

政府首席秘書拿督斯里依斯邁說，公務員是貪污高風險群，特別是涉及政府決策與采購的公務員。

他指出，反貪污委員會於2011年至2015年逮捕的人當中，公務員便占了40%。

他於今日在《2019-2023年國家反貪污藍圖》（NACP）推介禮上說，由於貪污可能會提高發展計劃的資金與開發成本，因此貪污是需要系統化與全面解決的問題。

“這肯定會導致國家損失。貪污不只是法律上的錯誤，同時也是會影響我國國際形象的社會及文化錯誤。”

依斯邁說，國家廉正印象研究顯示，公務員對貪污缺乏了解，特別是《2009年反貪污委員會法令》下的10項貪污罪行。

他指出，國家反貪污藍圖反映人民對透明度、問責制及廉正的期望。

他希望通過落實反貪污藍圖，有助於提高公務員形象和素質，為人民和國家提供最好服務。

盼落實反貪藍圖提高形象

“國家反貪藍圖主要目的是讓公務員提供有效服務，同時改善社會對公務員的負面印象。”

依斯邁指出，國家反貪污藍圖也有助於解決施政、廉正與反貪問題，對付蓄意導致政府資金疏漏或浪費的公務員。“各造必須註重行政、立法及司法的三權分立，確保公共服務的廉正不受質疑。

“在民主制度中實行三權分立，對保護各造自由與避免濫權至關重要。”

他說，為了達到國際水平並為人民提供最好服務，公務員必須遠離貪污，同時支持落實國家反貪議程。

他呼籲公務員在履行職責時，應該表現出明確、勇敢、公平與願意承擔風險的態度，確保廉正及良好施政。

“我相信，通過國家反貪污藍圖，公共領域的表現及人民的信任度將提升。因此，我希望所有公務員致力落實這項藍圖，確保成功及有效執行這項藍圖。”