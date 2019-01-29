各大道新春優惠 年初一路費扣10%至30%

（吉隆坡29日訊）國內25家大道特許經營公司將在農曆新年大年初一（2月5日）當天給予大道使用者10%至30%的過路費折扣。

工程部長巴魯比安力人力於今日在吉隆坡加叻大道前往雲頂高原方向主持道路安全運動時作出上述宣布。他說，只有一級用戶，即輕型轎車車主，享有過路費折扣。

他指出，大道公司配合農曆新年給予過路費優惠，旨在向大道使用者履行社會企業責任。

他說，管理6個高速大道的南北大道公司（PLUS）於農曆年初一隻給予大道使用者10%過路費折扣。

他說，吉隆坡加叻大道及東海岸大道第一大道（LTP 1）特許經營公司ANIH公司也給予其使用者10%過路費折扣。

“大道公司的過路費優惠只供通過電子付費（ETC）者。”

去年車禍率增1.4%

巴魯比安說，根據馬來西亞道路安全研究院（MIROS) 的研究，超過85%的車禍意外都是人為疏忽所導致。

他指出，駕駛者不遵守交通規則與條例，往往都引起爭議，尤其在佳節。陸路交通局（JPJ）在去年的春節展開的安全行動共發出38萬5547張傳票，比2017年同時期所發出的25萬5392張傳票來得高。

“數據也顯示，去年的車禍率比2017年同時期增加1.4%，也就是2萬1041宗，相比較2017年的2萬零752宗。慶幸的是，車禍死亡比率下降了19%，即由2017年的257人降至去年的208人。”

他指出，2018年發生在高速大道的車禍，也比2017年稍為下跌，由1222宗下跌至825宗，跌幅33%；死亡個案也下降，由28宗跌至去年22宗。

詢及大道公司提供過路費折扣會否造成人們競相趕在當天才回鄉過節，巴魯比安表示不會，因為每個人一早就已經計劃回鄉的過年的日期，不會特地等當天才回家鄉。

他說，大道公司這麼做主要也是為了紓緩大道的流動量，也避免人們競相趕在同一天使用大道。

在年初一給予30%過路費折扣的大道經營公司括蕉賴─加影大道（GRANDSAGA）、大使路─淡江大道（DUKE） 及白蒲大道（LDP）；20%過路費折扣的則是新班底大道（NPE）及新街場大道（BESRAYA）。

出席者有馬來西亞特許經營大道公司協會主席沙查里、大道局總監拿督阿茲士和工程部秘書長拿督賽益奧馬。