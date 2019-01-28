沙里布：曾致函外交部 蒙古領事促撇清納吉涉案

（沙亞南28日訊）蒙古女郎阿旦都雅的父親沙里布告訴法庭，與前首相拿督斯里納吉是好友的時任蒙古駐馬榮譽領事拿督賽阿都拉曼，曾致函蒙古外交部，要求撤除納吉涉及阿旦都雅命案的一切指控。

他於今日在阿旦都雅家屬起訴馬來西亞政府等4造索償1億令吉案續審時透露，賽阿都拉曼在政治分析員阿都拉薩無罪釋放後，邀請他到家中，並向他展示與納吉的合照，聲稱兩人是好友。

他說，賽阿都拉曼當時是他的官方聯絡人，他因此將女兒的機票、銀行文件、照片等分階段交給對方，以協助案件調查。

促即刻交出案件資料

他表示，他記得賽阿都拉曼當時堅持要他即刻交出這些文件，他以為這是供案件聆審用途，卻不知道這些文件是否有交給相關單位。

“2008年8月29日，賽阿都拉曼發電郵給蒙古外交部，說明自己是執政黨成員，並要求撤除納吉涉及此案的一切指控。”

“這封電郵是由蒙古律師翻譯，而這封電郵的副本是蒙古外交部的收件人交給我。”

沙里布說，他受賽阿都拉曼之邀到其位於吉隆坡的家中時，對手向他展示與納吉的大張合照，過後還給了他小張的照片副本。

他表示，阿都拉薩無罪釋放後，在他來馬出席審訊前，已故律師卡巴星發送給他一系列來自蒙古外交部的電郵副本，當中內容讓他很震驚。

“內容非常不合邏輯，我覺得卡巴星會發給我，是為了讓我與蒙古當局進行厘清。如果他（卡巴星）沒有發給我，我永遠不會知道。”(LMY)

指蒙古外交部圖維護阿都拉薩

沙里布說，蒙古外交部領事局副總監阿里波曾發送電郵給主控官敦馬吉韓查，試圖保護政治分析員阿都拉薩，讓對方獲得公平的對待。

阿里波於2008年6月3日發出的電郵中指出：“毫無疑問，你盡了最大努力調查並確認了兩名被控謀殺阿旦都雅的被告之間的聯系。我被告知沒有證據證明阿都拉薩共謀，我希望他能得到公平的對待。”

沙里布透露，阿里波過後先後於2008年6月10日及12日發出的電郵內容很“可惡”，並指示蒙古律師寫電郵給對方要求解釋。

“我覺得他們在試圖保護阿都拉薩，但蒙古當局不應該涉及法庭程序。因此，我和兩名人權份子一同前往外交部會見外長，要求阿里波針對這些電郵作出解釋。”

“外交部長對這些電郵並不知情，於是即刻聯絡阿里波參與會面，阿里波當時聲稱是他的失誤及用詞不當，並表示會發電郵進行修改，但我不知道阿里波是否有這麼做。”

沙里布說，由於事發不久就是案件的裁決日，他因此要求與馬吉韓查會面，而馬吉韓查當時提及有封抬頭為蒙古外交部的信函，內容是替阿都拉薩尋求寬大處理。

“我記得馬吉韓查說過他無法忽視這一舉動，同時也告訴我第一和第二被告罪名成立。”

他表示對西魯阿茲拉哈里罪成感到驚訝，因為兩人並不認識阿旦都雅，也沒有殺害她的理由。(LMY)

女兒遇害經濟陷困 賣屋養孫

在法庭上提起女兒阿旦都雅時，沙里布禁不住淚灑公堂，頻頻拿起紙巾拭淚。

他說，家人在她去世後都已經崩潰。“我覺得我們全家都隨她而去了。”

他說，女兒所有的責任在她遇害後都落在他的肩上。事件發生後不久，她的兩個孩子與他和妻子同住。

他坦承，“以我們的年紀和收入，我們能為孩子做的永不及她。”

他表示必須努力工作來撫養家庭，而小小年紀的長孫也在暑假期間打工賺錢，他們也沒有能力為他購買新衣服上學。

長子因母親事件遭霸淩

“我無法形容事情變得多麼糟糕，我不得不賣掉兩房公寓及所有貴重物品來撫養孩子，以及支付我來馬來西亞的費用。你可能認為大學教授收入不錯，但在蒙古，教授的最高收入相當於每月700美元。”

沙里布告訴法庭，當地媒體廣泛報導女兒遇害的事，而這也成了小鎮上的課題，長孫也因此事遭同學霸淩，一次因同學口出惡言及嘲笑而發生肢體沖突，最終向當局投報。

“情況在幼孫於2017年1月19日離世後變得更糟，此事對長孫來說影嚮很大。我和妻子試圖重新安置他，讓他能夠重新開始，但目前我們還沒能這樣做。”

他表示，阿旦都雅是家中長女，受教育程度最高，也是家中最可靠的人，並為他、妻子及孫子提供金錢上的援助，也是個稱職的母親。

他說，幼孫出生時因並發癥導致身體殘缺，阿旦都雅因此努力賺錢以支付兒子的醫藥費、尋找新的治療、陪伴孩子進行物理治療等，幼孫的身體狀況在女兒離世後已每況愈下。