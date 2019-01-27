探討修訂教育法令 強制上學11年

（古來27日訊）教育部副部長張念群表示，教育部正探討研究修訂1996年教育法令，以將原有的強制接受6年小學教育限制，進一步擴大至必須完成11年或12年中學教育。

張念群也是古來區國會議員，她今天出席在古來教育局舉行的全國同步推行的“關愛家訪計劃”推介禮時，在記者會上發表談話。

她指出，根據現有的教育法令，僅強制家長必須讓孩子完成6年小學教育，但教育部發現仍有一些已屆入學年齡的孩童，仍未被送入學校求學。

“在此法令下，家長若沒有將適齡孩童送入小學就讀，可面對罰款5000令吉、監禁6個月，或兩者兼施的刑罰。”

她披露，目前已有98%適齡孩童進入小學求學，但教育部目標是希望能達致100%入學率。

她坦言，如今仍有一些家長不了解將適齡孩童送入小學求學是家長必須負起的責任，甚至不知道這是受到法律約束的強制措施。

盼達100%入學率

“這些未將孩子送入學校的家長，主要是面對經濟問題困擾，少數則是因為家庭破裂，或父母受教育程度不高而引起的情況。”

她也披露，今天在全國各地同步推行的“關愛家訪計劃”是教育部去年推介的“學生零輟學率”延伸計劃。

“教育部希望借此加強校方與家長的聯系，了解各個家庭所面對的困境，為他們提供經濟或各方面的援助。”

另一方面，張念群也提及，教育部目前未有意恢復學校依成績分班制度，而且也已廢除小一入學分班制，因為這將過早為學生表現貼上標簽。

“我們希望給予每名學生平等的機會，例如已經廢除分班制度的芬蘭，他們取得的教育制度十分成功，學生之間的差距也大幅度縮小。”

出席者包括柔佛州教育局局長沙哈魯丁、古來縣長莫哈末希爾佐哈裏、古來教育局局長再納、檳州教育局局長莫哈末嘉米爾等。