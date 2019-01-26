延禧攻略駕到！ 檳迎春廟會春意濃

（北海26日訊）由馬來西亞Carlsberg集團盛情贊助；光明日報、星洲日報、北海斗母宮聯辦；威省甲拋峇底華人体育會、馬來西亞青運檳城分會、馬來西亞（檳城）漢服運動協辦的第14屆檳城迎春廟會今晚8時45分，在檳州首席部長曹觀友宣布下，正式引爆。而去年熱播的清宮劇《延禧攻略》紅遍海內外華人地區，其唯美的宮廷服風潮也延燒至第14屆檳城新春廟會，眾嘉賓穿著漢服環繞北海斗母宮一周，場面非常壯觀，率先掀起第一波熱潮。

當晚由北海斗母宮主席拿督許遠達扮演皇帝、拿汀蘇美玲扮演皇后、更有星洲媒体集團執行董事兼集團行銷總監黃康元、光明日報首席執行員容耀群、星洲日報檳吉玻區高級經理潘友平、北馬華人演藝人公會會長拿督彭永添、威省甲拋峇底華人体育會創辦人賴國平扮演八旗子弟、馬來西亞（檳城）漢服運動女成員們扮演延禧嬪妃陪同皇帝出巡，熱鬧氛圍讓現場氣氛歡騰到最高點。

今年以《諸事大吉，一POP万贏》為主題的第14屆檳城迎春廟會，今晚在北海斗母宮隆重引爆，民眾聚集在宮前觀賞精彩無比的歌舞表演，現場請來《西游記》中的豬八戒、發財豬及財神爺向民眾拜早年，讓觀眾預先感受到濃厚的新春氣息。

今晚的盛會吸引約3萬人共襄盛舉，准備辭歲狗迎金豬，齊齊過個豬籠入水的金豬年。

檳州首席部長曹觀友於晚上7時30分抵達廟會，眾嘉賓陪同曹首長參觀北海斗母宮，并坐在嘉賓席與出席者們一同觀賞精彩絕倫的歌舞節目長達一小時。在曹首長致詞后即為廟會主持開幕儀式，之后大會燃放煙花，璀璨煙花照亮了北海的天空。

隨著揭開4個“喜、福、發、旺”大瓶蓋，Carlsberg預祝各界“諸事大吉，一POP萬贏”。多年來力挺華教的馬來西亞Carlsberg通過家喻戶曉的十大義演今年更突破5億令吉籌款額。（CSH）

5小時舞台表演不間斷

今晚廟會於傍晚6時30分開始至晚上12時，5小時不間斷的舞台表演，為觀眾帶來惊喜連連的演出，著名本地歌王歌后陸續登場，其中有小精靈組合、Prince文銓、OMG組合黃泫翎、“Carlsberg十大義演歌星”王雪晶、AiFM主持人鄧佩銀。

接著有MBI《福氣靈門諸事好》群星的蔡銘國、蕭靖松、毛衣賢、曾愛佳、陳滿靖、陳偉強、邱商肇、Angelia、“冠軍天后”林必媜、鄭榮財、以及最后登場的壓軸歌手是“福建天王”小黑，載歌載舞呈現首首動听的新歌歌曲，讓出席者听出耳油。

表演團体組方面，有小文電子琴賀歲音樂演奏、5678藝術坊呈現舞蹈、北馬華人演藝人公會會長拿督彭永添領導之《硬硬來樂隊》表演、蒙頂山龍行十八式非遺傳承人及中國高級茶藝師徐瑋表演長嘴壺茶藝、檳城創价學會朝陽体操隊表演《异体同心》8層人塔疊羅漢、及北海斗母宮電音三太子團表演。

當晚2部賀歲電影《玩轉全家福》和《殺手不笨》的演員現身廟會出席影迷見面會，兩部劇組演員阿牛和林德信，以及導演梁智強、Ryan廖永誼和Gadrick陳俊權，分別向觀眾介紹賀歲片故事和所飾演的角色，并呼吁觀眾買票入場支持。

隨后有威省甲拋峇底華人体育會精心策划的“越南火龍”表演，配搭氣勢如虹的鳴鼓聲，一邊舞動一邊噴火，儘管表演時間只有短短的5分鐘，卻讓觀眾赴了一場視覺之旅，紛紛鼓掌歡呼。

另外備受矚目的廟會打卡熱點，即宮前的5只逗趣可愛的豬仔花燈，民眾爭相在“這個春節，北海斗母宮打卡，把福氣帶回家”橫幅前拍照打卡；寓意“事事如意”的44盞新年巨型燈飾，由五腳基童玩館推出“笑海High”10款結合豬年新春寓意的傳統游戲。

今晚出席者有馬來西亞Carlsberg皇帽集團董事經理雷盟、企業公關傳媒及社會企業責任總監賴明珠、市場總監柯諾琳、北馬區高級銷售經理林榮華、星洲媒体集團執行董事兼集團行銷總監黃康元、光明日報首席執行員容耀群、總編輯陳柬郡、高級經理（業務促進、公共聯系、行政）黃喜光、高級經理（廣告）謝進鏵、威省暨吉南區經理方國雄、星洲日報檳吉玻區高級經理潘友平、檳吉玻采訪主任蔡振裕、北海斗母宮主席拿督許遠達、總務曾河樺、信理員拿督斯里方炎華、威省甲拋峇底華人体育會創辦人賴國平、馬來西亞青運檳城分會副主席吳紫銅、馬來西亞（檳城）漢服運動代表陳正覺等人。（CSH）