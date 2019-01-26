【屠狗視頻掀爭議】 獸醫局：若為了食用 殺狗不違法

（關丹26日訊）昨天兩段在社交網絡瘋傳的馬中關丹產業園員工涉及疑為吃狗肉屠殺黑狗的視頻，引起本地各族網民大力譴責。無論如何，彭亨州獸醫局官方臉書通過私訊回應愛狗人士的投訴時表示，如果目的是為了食用，有關屠狗行為並不屬於違法。

該回應指稱，當局已經獲知有關屠狗視頻，也了解其目的是為了食用。根據2015年動物福利法令，任何屠殺動物的行為都是被禁止的，除非根據該法令第30(2)a條文，即作為人們食用的目的。

因此，獸醫局不能對涉及者進行提控，因為根據有關法令，他們並沒有犯規。

這兩段聲稱發生在馬中關丹產業園內的視頻，顯示3名華裔員工吊起一只黑狗，再以鐵錘敲頭打死、去毛及剖腹清理內髒，疑似準備烹煮狗肉的行經，引起其他網民譴責。

廠方表示關註將展開調查

其中長度別為3分鐘49秒的視頻，內容顯示工人在一個小棚下合力將一只黑狗吊起來，期間狗兒不斷掙紮及悲鳴。一名工人以錘子往狗兒頭部猛敲了數下令它不再掙紮，而且地面濺出一攤血跡。鏡頭一轉，則見工人正在以沸水燙狗，清理狗屍表皮上的毛發。

另一段31秒長的視頻，則顯示工人已經剖開狗兒肚子，正在清理內髒。

公正黨德倫敦區州議員沈春祥受詢時表示，他已經針對這些員工虐殺狗兒的行經，聯絡有關工廠的負責人，對方表示工廠方面會關註，並根據視頻展開調查。

“這起事件引起關丹許多狗保護動物組織及愛狗人士的關註，我的電話從昨天上午開始就嚮個不停，都是在投訴屠殺狗兒事件，要求我採取行動。”

另外，聯合鋼鐵（大馬）集團公司昨天傍晚通過官方臉書，以馬來文及中文發布文告 ，針對員工在公司範圍內屠狗視頻在網上流傳一事表達震驚及抱歉，並謂將展開內部調查。

文告披露，有關影片內容血腥、令人不安，不符合馬來西亞的文化。

“針對我公司人員的行徑，我們深感震驚和抱歉。我們已針對涉及此行徑的員工展開內部調查。一旦調查報告及行動結果出爐，公司將跟進通知。

“本公司將致力於秉持‘紮根大馬，服務大馬’的精神，讓員工積極融入馬來西亞文化。感謝各位對本公司的督促，謝謝！”