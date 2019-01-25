警再立功 起1372萬元走私煙酒







（新山25日訊）武吉阿曼內部安全及公共秩序部繼19日破獲160萬令吉走私烈酒後，23日再依據情報兵分4路展開突擊行動，成功起獲2095箱總值達1372萬2200令吉的走私煙酒，同時逮捕4名本地男子助查。

武吉阿曼內部安全及公共秩序部（KDNKA）副總監拿督再納阿比丁，今日在新山淡杯警局召開記者會披露，該部情報特別調查組是在23日下午1時10分至3時之間，聯合柔佛州警察總部在峇株巴轄永平及新山展開4項突擊檢舉行動。

其中，2項行動在新山，另2項行動在永平，並於這4個突擊點順利破獲數量龐大的走私煙酒。

再納阿比丁透露，該部情報特別調查組在跟進調查本月19日在雪蘭莪州蒲種金鑾鎮工業區起獲的160萬走私烈酒案件中查獲新線索，隨即順籐摸瓜布局，打擊由非法集團運作的煙酒走私案。

他指出，在這4個地點起獲的走私煙酒，包括1499箱價值達1229萬1800令吉的香煙；596箱價值達143萬零400令吉的酒類，與此同時，警方在行動中也充公了8輛價值為68萬令吉的小型貨卡。

他說，警方兵分四路展開的行動，也成功逮捕4名年齡介於37至49歲的男子，他們分別為一名華裔及3名巫裔。

據調查，落網男子個別擁有多項犯罪記錄，即16起、11起、9起及3起，所涉及的案件除了走私，還包括毒品、販賣盜版光碟及暴力犯罪。

再納阿比丁說，警方目前已援引1967年關稅法令第135（1）（i）（aa） 條文調查這起案件，被捕的4名嫌犯，其中兩人將被延扣7天，即從24日至31日；另兩名嫌犯則延扣4天，即從24日至27日，以協助警方查案。(LSL)

集團運作三四年 偵查幕後人

針對今次案件，再納阿比丁說，該走私煙酒集團是通過陸路從外國將一批煙酒帶入我國，之後，通過“分批”方式，以3噸重的小型貨卡將煙酒運送到目的地，不過他不排除該集團也以大型貨櫃羅里運輸的可能性。

警方初步調查也顯示，該集團在我國運作已有三四年之久，而其主要供應私酒私煙的市場，除了新山和南馬一帶，還包括巴生河流域。

目前，當局也在進一步追蹤有關集團是否與其他非法集團互有聯系，同時也在偵查集團幕後主使人。

出席記者會的警官包括武吉阿曼內部安全及公共秩序部情報特別調查組主任黃禩興；柔州副總警長卡瑪魯丁、刑事調查組主任尤索夫、新山北區警區主任莫哈末泰益等。