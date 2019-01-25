迷姦 施虐 婦女遭師父騙12.5萬

（吉隆坡25日訊）一名43歲的婦女申訴，她因沒帶眼識人，而在2014年慘遭一名神廟師父在車上迷姦，其夫婿在知情後怒極和她離婚，並帶走三名孩子；她在走投無路下，在師父半脅迫半誘的情況下答應與他一起生活。惟這些年來卻飽受精神折磨，不僅為對方墮過一次胎，還遭拳腳相向，就連自己辛苦攢下的12萬5000令吉積蓄也一借不復返，換來人財兩失的下場。

受害婦女鄭金鳳聲稱，該名師父（60歲）是森州一神廟的師父，在當地擁有高名望，許多生意人都愛專程前往向他購買佛像和佛牌 。

她週五在行動黨直轄區公共投訴局主任游佳豪的陪同下召開記者會說，她最初是經由朋友的介紹認識這名師父，打算為做生意的丈夫求個風調雨順 ，師父當時便建議她購買一尊佛像放在家裡供拜。

師父拒見婦女丈夫

“在請佛像安置到家裡的整個過程，師父都拒絕和我丈夫見面，一直都是透過我進行聯絡，師父說我的丈夫只需每日對著佛像燒香就可以。”

鄭女士提到，2014年的年杪，師父提出邀約，要與她和另一名共同友人出來喝酒，並毛遂自薦要來載送她，而她在取得丈夫的許可後，便答應與師父一起外出到一間茶室飲酒。

“我當時大約只喝了一杯，過後因感覺不太舒服而要求回家，師父在載我回家的路途中，我開始覺得全身發熱、很敏感，之後他把車子停在甲洞的大馬森林研究院（FRIM）附近迷姦我。”

她提及，師父的體型較魁梧，因此當下她根本無法推開他，待她回到家裡時，她便立即向丈夫傾訴自己遭迷姦，結果丈夫非但不同情，還大發雷霆把她臭罵一頓，完全不相信她的說法，還反問她有什麼證據證明遭人強姦，甚至懷疑她與師父是情投意合。

丈夫離婚帶走3孩子

她與夫婿16年的婚姻最終以離婚收場，丈夫帶走了三名年齡介於11歲至16歲的孩子。她無奈的說，丈夫還對孩子表示“媽媽跟別人睡”，造成孩子們無法諒解她、不想與她接觸，讓她非常心碎。

鄭金鳳指出，師父害她家庭一夕破裂，她氣憤致電給對方，表示要去報警告發他的劣行以挽回自己的婚姻和家庭，結果對方有恃無恐，表示沒人會相信她的說法，畢竟她又不是年輕少艾，結了婚又有孩子，勸她不要做傻事；隨後又改以軟性攻勢，說要與她結婚共組新的家庭，承諾要一起好好過日子。

“我是孤兒，當時連一個落腳處也沒有，我的養父母都已去世，也沒任何兄弟姐妹，而他幫我找住處、照顧我，還聲稱與老婆已離婚，因此我才傻傻決定跟隨他，協助打理廟裡的事務。”（TKM）