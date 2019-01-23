【阿旦都雅家屬索償1億】阿旦都雅堂妹供證見過阿旦都雅納吉拉薩合照 納吉：她說謊 不曾見過阿旦都雅





（沙亞南23日訊）蒙古女郎阿旦都雅的堂妹布瑪今日在法庭爆料，阿旦都雅於2005年與男友阿都拉薩到巴黎旅遊後，曾與她分享旅行照片，其中一張是堂姐與阿都拉薩及時任副首相拿督斯里納吉的合照。

她說，阿旦都雅回蒙古後向她展示去巴黎旅遊的照片，她記得其中一張是阿旦都雅和兩個男人的合照，便詢問兩個男人的身份。

“阿旦都雅說是時任副首相納吉，阿都拉薩則是納吉的下屬，兩人也一起做生意。由於納吉與阿都拉薩名字相似，我還問兩人是否是兄弟，阿旦都雅說不是，他們是好朋友及生意夥伴。”

阿旦都雅家屬起訴大馬政府等4造索償1億令吉一案今日開審，目前在美國一家百貨公司任職銷售助理的布瑪（37歲）是首名證人。

訴方代表律師珊姬在庭上展示一張照片時，布瑪表示，這正是阿旦都雅向她展示的照片，但呈堂版本中的女子並不是阿旦都雅。

布瑪指出，她是於2004年11、12月間在阿旦都雅介紹下，在香港一家酒店認識阿都拉薩，而當時她在香港定居。她表示，阿旦都雅初時聲稱和阿都拉薩是朋友，後來才承認兩人是情侶。

“我還記得，我到他們入住的酒店找他們，然後出去吃午餐，過後我就回家，他們在酒店住了幾天。阿旦都雅是從蒙古來探望我，還說她是來香港出差。”

她稱，2005年1月，她與阿旦都雅從香港飛往上海機場與阿都拉薩會合，這是她與阿都拉薩第二次見面。

阿都拉薩支付旅費

“他（阿都拉薩）支付了我們的機票錢，也支付了整個旅程的費用，包括住宿、用餐和購物的費用。他們住在一起，我單獨住一個房間。這只是個短途旅行，只有兩晚。”

她與阿都拉薩第三次見面則是2005年在新加坡，當時他與阿旦都雅已提前抵達新加坡。

“之前他們到歐洲旅遊，他們告訴我，他們在巴黎玩得很開心。同樣的，在新加坡的會面只有兩至三晚，阿都拉薩也支付了所有費用。”

她說，最後一次見到阿都拉薩是在2008年阿旦都雅命案的審訊期間，每當阿都拉薩無法聯絡上身在蒙古的阿旦都雅時，都會和她聯絡。

“他告訴我已經轉賬給阿旦都雅，希望我轉告她。他說他真的很關心她，還知道她有一個殘疾兒子，並希望能為她提供經濟援助。”

到馬追討翻譯酬勞

布瑪表示，2006年8月她在香港最後一次見到阿旦都雅，當時阿旦都雅已到大馬向阿都拉薩追討她在歐洲一筆交易中負責翻譯工作的酬勞。

“阿旦都雅曾透露，阿都拉薩雇人威脅和恐嚇她。但她說不會因此而害怕，因為她是為了獲得她應得的東西。”

她指出，當時她沒有想太多，來到大馬時才發現阿旦都雅已就此事向警方報案，而且阿都拉薩始終不願和阿旦都雅見面。

她補充，阿都拉薩曾傳簡訊給她表示不想再見到阿旦都雅，阿旦都雅卻稱只是小誤會，叫她不必回覆對方。

她說，阿旦都雅的表妹娜美拉在2006年10月19日晚上11時，在大馬一家酒店致電她，指阿旦都雅獨自外出找阿都拉薩後，便沒有回酒店，也無法聯絡上。於是她建議娜美拉，如果阿旦都雅在一小時後沒有回來，就到警局報案。

藍卡巴：遷就布瑪 更改證人出庭順序

訴方律師藍卡巴星指出，由於布瑪遠從美國來馬供證，周五就要返回美國，因此更改了證人出庭的順序。訴方原定傳召阿旦都雅的父親沙里布為首名證人。

“我們擔心布瑪無法及時完成供證，導致她必須多次往返大馬。”

答辯方代表律師曼吉星將於明早盤問布瑪，預計明天下午將傳召沙里布供證。阿旦都雅的父親沙裏布、母親阿妲斯卡，以及兩名兒子孟沙蓋和阿坦沙蓋是於2007年6月4日入稟沙亞南高庭，要求政治分析家阿都拉薩、前特警阿茲哈、西魯及大馬政府就阿旦都雅的死賠償1億令吉。

沙裏布在訴訟中強調，阿都拉薩和兩名前特警對阿旦都雅的殘忍殺害，使他們蒙受嚴重的精神和心理創傷。

重申沒見過阿旦都雅 納吉斥布瑪說謊

（立卑23日訊）前首相拿督斯裏納吉聲稱，蒙古女郎阿旦都雅的堂妹布瑪在法庭供詞時毀謗他和說謊，並重申不曾與阿旦都雅見過面。

“這是毀謗，謊言，我不曾見過她，我曾在清真寺宣誓。”

他今日在魯布古魯與居民會面後，準備前往祈禱時，針對記者詢問阿旦都雅堂妹布瑪今日在法庭供證時說，堂姐曾向她出示3人合照，照片有阿旦都雅、國防專家阿都拉薩，和名叫拉薩的副首相。

納吉曾於2008年在清真寺發誓。