達因：面臨數字主權入侵 有理由擔憂中5G技術





（吉隆坡22日讯）精英顾问团主席敦达因声称，当前因面临著“数字主权”（Digital Sovereignty）的入侵，马来西亚有很好的理由担心中国网络建设的指数上升至5G技术。

他今日在首个国防白皮书系列对话会上表示，资讯的传播及储存大大改善人们的日常生活，但我们还是需要停下来问一问，我们对资讯便利所要付出的代价。

他说，美国和中国的关系便是例证，这可从“中国制造2025”大蓝图的高科技中国霸主地位及超强的5G技术中看出端倪；中国在技术实重力及经济主导地位，引起美国对其知识产权盗窃的指控，及指责中方商业技术公司为国家利益服务。

今日的对话会主题为驾御“修昔底德”（Thucydides）陷阱（指国际关系中新崛起大国与既存大国之间的挑战）的风险。达因直言，随著科技技术的进步，已进一步的破坏了人们的生活与工作，进而对国际关系产生影响。

科技破坏人们的生活

他表示，这些有关做了什么、去了哪、买了什么、说了什么等讯息都是有意识的上传网络，而且这些都能从日常电子器材的资讯中获取资料；毫无疑问的，中国在这一领域发挥著引领作用，这在安全、隐私、战略带来什么影响呢？

“网络安全及数据的掌控已成国际政治议题，即使现今或不久的将来，强国的权力平衡往往取决于对技术的操控。因此，我认为有充分的理由来担心中国的5G技术。”

另一方面，国防部在记者会上被询及是否会封杀华为参与5G网络建设时，国防部长末沙布声称，目前尚言之过早，该部还需研究。

他也没表明是否将封杀华为5G网络建设，仅表示，该部拥有相关网络安全部门作出研究，若对大马有利则不打算封杀，若威胁国家主权及安全则会禁止。

中以劉特佐當東鐵談判籌碼？ “不應揣測性問題”

达因披露，东海岸铁路计划（ECRL）合约尚处于谈判阶段，他希望大马与中国的谈判可尽早结论。

针对有消息传中国扣押1MDB案件关键人物刘特佐，以便利用他作为中方与大马谈判ECRL合约的筹码的提问，达因则回问说：“请问你（媒体）能确认这内幕消息吗？”并表明很难回应这样的揣测性问题。

他重申，政府重新检讨东铁合约，绝对与中国或美国无关，纯粹是出于考虑大马的利益。

不信希盟将接管首要媒体

此外，谈到希盟是否计划接管首要媒体集团时，他则声称，他不相信希盟将接管首要媒体集团；他交由集团董事部决定。

询及中美贸易战的问题，达因表示，不仅是大马，许多东盟成员国也从中美贸易战获利，可是贸易战只属短暂，长远而言我们要的是和平，和平之下国家才能发展经济，所有国家都应和平相处，没必要像过往般引发第一和第二世界大战。

他强调，大马反对任何形式的战争。只有稳定才能吸引外来投资者，否则没人要来投资。而目前是中国最佳的发展时期。

“大马也从马中的双边贸易活动中受惠，最新统计显示，大马去年外来直接投资（FDI）总额，中国的FDI便占了近30%，而且马中双边贸易额首次上升超过1000亿美元，以这样发展势头，大马与中国还需持续恶斗吗？就交由政治人物决定吧。”

建議外交部貿工部合併

达因建议，不妨考虑把外交部和国际贸易及工业部（贸工部）合并在统一部门下，称为外交及贸易部（Ministry of Foreign Affairs and Trade）。

他解释，为促进外交部及贸工部在外交政策上的决策，有个良好的讯息交流与互换平台，政府应合并两个部门。

他举例，去年11月在新加坡通过的“中国─东盟战略伙伴关系2030年愿景”，各部门应考虑到具体的问题，包括涉及“一带一路”的合约、东盟经济共同体2025年蓝图议题上，外交部应咨询贸工部，而贸工部反过来应详尽考量相关文件。