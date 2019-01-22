【中美貿易戰】特朗普促中國別鬧了 速與美達貿易協議

（華盛頓22日訊）中美貿易戰陰霾下，中國昨天公佈去年經濟增長只有6.6%，是自1990年以來增長最少的一年，經濟放緩程度比政府預期還要嚴重。美國總統特朗普呼籲中國現在應與美國達成真正的貿易協議，不要浪費時間。

特朗普在推特發文指，因為與美國貿易關係緊張及新政策，令到中國出現自1990年來最慢的經濟長，促請中國為經濟著想，該是時候達成真正的協議，“不要再胡鬧了”。

中國經濟增長28年最差

中國國家統計局的數字除了顯示去年全年經濟增長共有6.6%，是28年來最低，而去年第四季的經濟增長亦只有6.4%，也是自2009年以來最低。

中美將於本月底再展經貿磋商，副總理劉鶴應美國財長姆欽、貿易代表萊特希澤邀請，將於30至31日訪美，與美方就兩國經貿問題磋商，共同推動落實兩國元首重要共識。

劉鶴下周赴美談判

本月初，中美副部級官員磋商，雙方在中方購買美國商品和服務、中國擴大市場准入等問題上取得進展，但在國企補貼、知識產權等結構性問題上未有進展，預料這次劉鶴赴美談判，要達成協議挑戰仍很大。

另外，《紐約時報》引述消息稱，美國對中國落實採取改變經濟結構的政策愈來愈感到悲觀。

當局正評估，倘若中方只承諾大規模採購美國貨品和服務，以及相對溫和的經濟政策改變，如擴大開放市場等，是否能夠足以達成協議，結束貿易戰。

外電早前引述消息指，中美至今未能在知識產權問題上取得進展，尤其是美國指控中國的知識產權盜竊問題，這可能是決定特朗普能否與中國敲定協議的一個關鍵點。