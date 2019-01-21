【檳大橋連人帶車墜海案】多次嘗試吊車未果 打撈工作暫停

（檳城21日訊）經過近40個小時的搜尋，昨日凌晨近3時在檳城大橋上被從後疾駛而來的黑色轎車猛撞墜入海的白色休旅車及司機，在檳城大橋4公里處水下約15公尺被尋獲，車子雖然找到，人卻救不回。

潛水隊是在檳城大橋4公里處水下約15公尺，即檳城大橋第34條石柱下找到該輛轎車。

搜索隊伍數次嘗試將車子吊起，但由於捆綁的繩索多次皆告鬆開及斷裂，以致打撈工作被迫在晚上7點半停止，明早7點再繼續。

水警一名發言人說，根據拯救手冊，任何行動都是在天亮後和天黑前，即早上7點到傍晚7點之間展開，在7點20分吊車最後一次嘗試掉起轎車，但繩索還是斷裂後，基於天色已黑，所以只能收隊。

多單位的搜索隊伍，包括水警，消拯局，海事局和蛙人在晚上7時半都乘坐快艇返回基地，等待打撈工作明日再繼續。

羅扎里：雙手抓緊車門把 死者受困車內溺斃

吉玻海事執法機構主任羅扎里證實，當局已找到墜海的白色轎車，車內也發現有一男子。根據潛水員的說法，死者姿勢是雙手抓緊車門把，相信是嘗試開車門逃生，但最終還是受困車內，不能逃出而遭溺斃。

搜索隊是在今午4時許在橋底的石墩旁，首先發現汽車的可疑物，隨後馬上派蛙人潛入海底，進一步確認海底有車，也發現車內有一名男子。一般相信，死者是20歲的KDU學生梅運鵬（譯音）。

守在水警基地的梅運鵬家屬，在聽聞找到車及司機的消息時，都傷心不已。

這起罕見的車禍是於昨日凌晨2時55分發生在檳城大橋上。根據行車記錄器拍攝到的畫面，警方暫還無法确定車禍肇因是否是賽車所引發。不過，初步尿檢証實肇禍的21歲印裔男司機對大麻毒品呈陽性反應。

威中警區主任聶羅斯說，警方已經將他的血液樣本送往檢驗，以確定當時是否酒後駕駛。

他說，該名印裔司機昨天在詩布朗再也醫院出院返家後，在家中暈倒，家人今日再將他送往檳島一間私人醫院接受治療。

“警方暫時還未扣留他，也未向他錄取口供。”

他指出，21歲司機還在醫院接受治療，目前情況穩定。

“除了驗血報告，警方也等候其主治醫生的醫藥報告，以協助調查。”

他相信2輛車嚴重超速才引發嚴重車禍，導致其中一輛車子墜海。

“我要求民眾不要揣測肇因，任何掌握資料或目擊車禍者受促到鄰近警局備案，協助我們調查。”

他說，警方目前援引1987年陸路交通法令42條文（魯莽駕駛）調查此案件，不過，一旦發現墜海轎車及司機且司機死亡的話，會修改至41條文（危險駕駛導致他人死亡）調查這宗案件。

與肇禍司機是朋友

他也證實，該名印裔司機及梅運鵬是朋友關係，事發前，2人與5名朋友前往檳城牛干冬一帶參加聚會。

“結束後，2人分別駕駛轎車回北海及北賴住家。其他5名友人則是住在檳島。”

他說，警方將會調查2人是否涉及賽車，目前，警方已向梅運鵬的朋友錄取口供。

多機構加入搜索行列

車禍發生後，在過去近40小時，拯救隊伍全面展開搜索行動，吉玻海事執法機構主任羅扎里在早上說，16艘快艇、108名拯救隊員包括38名蛙人及海上無人機（UAV）也都加入搜索行列。

大馬皇家海軍、大馬海事執法機構、民防部隊、水警及消拯局總動員也加入搜尋行動，搜尋範圍一度擴大至轎車墜海地點半徑2海里範圍。

出動的潛水員中6人來自大馬海事執法機構特別行動隊，同時該部隊也出動“閃電”巡邏艇（BOT KILAT）。

海軍也出動隸屬海軍潛水部隊的杜永部隊（KD Duyong）9名潛水員，同時，紅土坎海軍基地也派出自願後備隊支援。

消拯局則出動2艘鋼船（bot aluminium），水警出動2艘搜救艇。

檳州消拯局行動組助理主任哈菲茲說，除了多個拯救部隊，私人公司也出力，借出高端科技產品助搜索隊找人尋車。

他說，昨天的搜尋範圍是墜海地點的半徑50呎，今天則擴大範圍至100呎。