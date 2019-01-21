簽署馬青發動反廢死運動 彭文寶強調是個人立場

（檳城、金馬崙21日訊）馬青發動簽名運動反對廢死，日前在金馬崙收集簽名時獲得行動黨檳州行政議員彭文寶簽名支持，照片也在社交媒體廣泛流傳。彭文寶今日強調，他個人反對全面廢除死刑，不過這並不代表行動黨或其作為一名檳州行政議員的立場。

彭文寶簽署反對廢死刑簽名運動的照片被馬華公會與該黨領袖上傳至臉書，呼籲希盟領袖向彭文寶學習看齊，反對政府廢除死刑。

彭文寶今日接受《光明日報》訪問時說，他在金馬崙簽署這份反對廢除死刑聯署時，是寫下“Phee Boon Poh”的名字，而不是“YB Phee Boon Poh”，意味著自己是以個人名義簽下聯署，並不代表其行政議員的身份，遺憾的是，馬華領袖藉以他作為一名行政議員的身份，在社交媒體發表貼文。

疑馬華簽名運動具政治目的

他說，當天在金馬崙是響應一群穿著印有“反對廢除死刑”字眼黑衣T恤的組織簽下這份聯署，發起者並沒有向他表明自己是來自馬華或馬青，只要求大家支持反對廢除死刑。

“我當時以為他們是非政府組織。但若我知道他們是馬華或馬青的成員，我根本就不會簽這份聯署也不會睬他們，因為馬華所發起的這項運動是具有政治目的。”

彭文寶指本身是在簽下聯署後的大約半小時，才透過臉書得知自己是簽了由馬青所發起的聯署運動。他認為馬華或馬青在要求他人支持該運動時，應該清楚表明身份。

他認為馬華此舉是藉補選“搞事”、玩弄同情票，但他們並不值得同情。“如果馬華不敢表明自己是馬華，那就回去睡覺！”

聽民意挺反廢死 蘇儀芳讚彭文寶正義

根據馬青反映，昨天在金馬侖巴登威利設立櫃檯收集反對廢除死刑簽名時，獲得首名行動黨一名議員簽名支持。

彭亨馬青州團秘書蘇儀芳表示， 彭文寶是經過馬青解說和瞭解簽名運動的目標與使命後，毫不猶豫簽名，以行動支持反對廢除死刑運動。

她說，彭文寶是行動黨第一個願意聆聽民意，簽名支持反對廢除死刑的州行政議員，值得讚賞！但此舉卻違背了希盟立場，彭文寶會否被行動黨或希盟內部紀律處分，讓人憂心。

“我們促請行動黨或希盟不要對支持正義的彭文寶採取任何紀律行動，反對廢除死刑是大多數國人的意願，我們希望彭文寶這一次的正義舉動，可以帶動其他還沒有表態或害怕表態的行動黨領袖和議員，支持反對廢除死刑運動，施壓政府，取消廢除死刑法案，讓謀殺案受害者家屬得到慰藉，也讓謀殺案死者得到安息。”

火箭接納黨員有個人立場

彭文寶也強調，他個人的原則是反對全面廢除死刑，不過他拒絕針對個人立場作進一步的發表。

他說，個人立場不代表行動黨的立場，而行動黨可以接納黨員持有自己的個人立場，惟不代表黨的立場。在此課題上，他也沒有因為表明了支持反對廢除死刑的立場而在黨內面對壓力。（TTK）