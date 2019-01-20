安華指黨員“忘了自己” 哈妮扎：善意提醒

（檳城20日訊）針對公正黨主席拿督斯里安華早前暗指有黨員“忘了自己”（Lupa Diri），要求黨員停止公開演戲，該黨婦女組主席哈妮扎認為，安華應該只是善意的提醒。

她今日出席公正黨北區婦女組大會后，在記者會上受到媒體詢問時，如此指出。她說，她不懂安華指的是誰，但她相信安華不是針對任何人，這只是一項提醒。

她認為，公正黨是主張革新的政黨，任何黨員都應該有開放胸懷接受批評。

“不論是領導層或基層，只要有過失，任何黨員都可以出言糾正他，把他們帶回正軌。”

她說，公正黨不是獨裁的政黨，如果不能接受批評，就有違革新的創黨精神。

安華早前在雪州莎亞南出席與黨區部主席的聚餐后，在記者會說他可以接受會議上的指責與批評，但黨員請停止對外“演戲”。

將求見副揆 建議無選舉委任女性國會議員

另外，哈妮扎也指出，她將求見首相敦馬哈迪與副首相拿督斯里旺阿茲莎，建議在無需通過選舉程序的情況下，委任女性國會議員。

她說，這項措施有助國會達到至少30%女性代表的目標。

除了上述建議，她承諾在擔任該黨婦女組全國主席期間，將協助推動落實職場性騷擾法令、協助改善職場的托兒制度，以便讓更多婦女有信心重返職場工作。

她指出，我國的大專生以女性佔多數，許多女大學畢業生卻無法進入職場，這是國家的人才損失，也是我國要邁入先進國的障礙。

出席大會者包括公正黨檳州、霹靂州、吉打州與玻璃市的婦女組主席，分別是諾扎麗娜、蔡依霖、蘇萊雅、顏艾菱。